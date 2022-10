Podlaskie: Uczniowie mogli wirtualnie uczestniczyć w wydarzeniach historycznych

Uczniowie mogli przenieść się w czasie i uczestniczyć w wydarzeniach historycznych podczas pokazu z użyciem gogli do wirtualnej rzeczywistości, który odbył się w piątek w szkole w Brańsku (Podlaskie). Pokaz zorganizowano w ramach ministerialnego projektu "Innowacyjna historia".

W piątkowym pokazie projektu "Innowacyjna historia - nowoczesne technologie w służbie edukacji" w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku wziął udział wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski.

"To przedsięwzięcie zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki służy temu, aby jak największa grupa uczniów w Polsce, ale także nauczycieli mogło się zapoznać z nowoczesnymi technologiami wirtualnej rzeczywistości, które pozwalają w atrakcyjny sposób pokazać zagadnienia z różnych przedmiotów" - mówił dziennikarzom wiceminister.

Powiedział, że projekt zakłada pokazy we wszystkich województwach, w co najmniej 160 szkołach i ma trafić do ponad 20 tys. uczniów i kilku tysięcy nauczycieli. Podlaskie jest drugim województwem, w którym odbyły się pokazy.

Podczas pokazów uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej mają możliwość obejrzenia filmów wykorzystujących technologię VR (wirtualnej rzeczywistości).

Jak powiedział Piontkowski, na razie zostały wybrane dwa filmy historyczne w tej technologii, dotyczące powstania warszawskiego i wojny 1920 roku.

"Jak pokazują badania, wielu Polaków ani nie zna dat, ani nie kojarzy wydarzeń związanych z powstaniem warszawskim czy wojną 1920 r., a to są przecież wydarzenia w bardzo mocny sposób kształtujące naszą polską tradycję i naszą tożsamość" - mówił.

Dodał, że filmy w sposób emocjonalny angażują widzów, którzy stają się niejako uczestnikami pokazywanych w filmach wydarzeń.

"Mamy nadzieję, że dzięki temu uczniowie mocniej zainteresują się zarówno tymi zagadnieniami historycznymi, jak i całą historią Polski" - powiedział. Mówił, że założeniem jest też przeszkolenie nauczycieli, aby pokazać im, jak można wykorzystywać nowoczesne technologie na lekcjach nie tylko historii.

"Chcemy, żeby ta technologia była stosowana jak najczęściej, aby pomagała nauczycielom zainteresować uczniów swoim przedmiotem" - powiedział wiceminister.

Piontkowski zauważył, że młodzi ludzie coraz częściej korzystają z narzędzi internetowych, wirtualnych czy gier internetowych, a nauczyciel - jak powiedział - "musi brać to także pod uwagę i poza tradycyjnym przekazem wiedzy i umiejętności, powinien sięgać także do tych nowoczesnych narzędzi". Dodał, że nowoczesna technologia może być "elementem wzbogacającym treść i sposób przekazu".

Projekt realizuje Fundacja Arte et Marte. Koordynatorka projektu z tej fundacji Katarzyna Owsiany mówiła, że projekt skierowany do uczniów siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej, którzy - jak powiedziała - "mogą przeżyć tę historię na żywo, mogą się wcielić w rolę powstańca warszawskiego albo w rolę żołnierza walczącego w bitwie warszawsko-bolszewickiej". Dodała, że jest też skierowany do nauczycieli, którzy podczas szkoleń mogą nauczyć się, jak używać tej technologii na lekcji.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku Marek Michałowski uważa, że udział w projekcie to było ważne i nowe doświadczenie dla uczniów, bo mogli oni w technologii VR oglądać rzeczywistość. Wyraził nadzieję, że wzbudziło to ich zainteresowanie i chętnie będą z niej korzystali.