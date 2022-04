Podlaskie: Umorzone śledztwo ws. wypadku, w którym zginął kierowca i troje dzieci

Prokuratura Rejonowa w Białymstoku umorzyła śledztwo w sprawie wypadku drogowego, w którym we wrześniu ubiegłego roku w okolicach miejscowości Tatarowce na trasie Białystok-Bobrowniki zginął kierowca i troje dzieci. Nie udało się dokładnie ustalić, dlaczego prowadzący auto zjechał na przeciwny pas, gdzie doszło do czołowego zderzenia z ciężarówką.

Postępowanie zostało umorzone z powodu śmierci sprawcy wypadku; ustalenia śledztwa są takie, że bezpośrednią przyczyną był zjazd ze swego pasa samochodu osobowego, który uderzył w pojazd ciężarowy. "Wszystkie wykonane czynności nie dały jednoznacznego wyjaśnienia okoliczności tego wypadku" - powiedział we wtorek szef białostockiej prokuratury rejonowej Karol Radziwonowicz.

Szukając tego wyjaśnienia, prokuratura zleciła szereg ekspertyz, m.in. z zakresu ruchu drogowego, medycyny sądowej, biegły informatyk badał też telefony, w tym telefon kierowcy, by ustalić, czy mógł on być zaabsorbowany jakimiś czynności związanymi z jego użyciem, przesłuchano też świadków - osoby, które jechały w samochodzie, który znajdował się na drodze za ciężarówką; ale nie widziały one wypadku bezpośrednio.

Ofiary wypadku, to 30-letni kierowca samochodu osobowego i trójka podróżujących z nim jego dzieci w wieku 3, 6 i 9 lat.

Poważnie ranna żona kierowcy, matka dzieci trafiła w stanie bardzo ciężkim do szpitala. Gdy jej stan się poprawił, ona również była przesłuchiwana, ale jej zeznania nie wniosły do sprawy nic istotnego. "Pani mówiła, że nie pamięta, co się stało" - dodał prokurator.

Badano też m.in. tachograf ciężarówki, przesłuchiwany był jej kierowca, również ranny w wypadku. Ale nie udało się ustalić, dlaczego kierowca auta osobowego skręcił i wjechał na przeciwny pas. Postanowienie o umorzeniu tego śledztwa nie jest jeszcze prawomocne.