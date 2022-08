Podlaskie: Utrzymuje się liczba uchodźców korzystających z bazy noclegowej

W Podlaskiem utrzymuje się liczba uchodźców z Ukrainy korzystających z bazy noclegowej przygotowanej w regionie - wynika z informacji przekazanych PAP przez służby wojewody podlaskiego. Obecnie w ponad 250 obiektach zakwaterowanych jest blisko 4,5 tys. osób.

W Podlaskiem baza noclegowa dla uchodźców z Ukrainy znajduje się w 251 obiektach prowadzonych przez wojewodę i samorządy, a które uruchamiają punkty na polecenie wojewody, zakwaterowanych jest blisko 4,5 tys. osób - poinformowała w czwartek PAP Kamila Jezierska z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z danych przez nią udostępnionych wynika, że w porównaniu z końcem marca, gdy zakwaterowanych było blisko 3,9 tys. osób, wzrosła, to porównując z kolejnymi miesiącami liczba osób przebywających w tych obiektach wahała się. Najmniej odnotowano w czerwcu - blisko 3,6 tys. osób. W lipcu natomiast zakwaterowanych było ponad 4,4 tys. osób.

Jezierska powiedziała, że w dyspozycji wojewody podlaskiego jest pięć ośrodków zbiorowego zakwaterowania, obecnie uruchomione są cztery (na ponad 1,1 tys. miejsc), w których przebywa 897 osób, a najliczniejsza grupa jest w Augustowie.

"Do tej pory nie zamknięto żadnego z punktów zbiorowego zakwaterowania wojewody - liczba osób w nich przebywających utrzymuje się ciągle na podobnym poziomie, choć codziennie pojedyncze osoby się wykwaterowują, ale na ich miejsce przychodzą kolejne" - poinformowała Jezierska.

Uchodźcy do obiektów noclegowych kierowani są m.in. z punktu informacyjno-recepcyjnego, którzy działa na dworcu PKP w Białymstoku. Jezierska podała, że ostatniej doby z punktu skorzystało 59 osób: kilka osób skierowano do obiektów noclegowych, blisko 40 udzielono informacji, a kilkanaście osób skorzystało z poczekalni. "Do punktu zgłaszają się głównie obywatele Ukrainy z terenów okupowanych przez Rosjan - Mariupol, Chersoń, Ługańsk, Donieck, Dniepropietrowsk" - dodała Jezierska.

Oprócz zbiorowych punktów zakwaterowania, Ukraińcy mieszkają też w domach osób prywatnych. Z danych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że na wypłatę świadczenia osobom prywatnym za zakwaterowanie uchodźców przekazano samorządom do tej pory blisko 34 mln zł. Za zakwaterowanie w ośrodkach zbiorowych (utworzonych na polecenie wojewody) przekazano podlaskim samorządom blisko 33 mln zł.

W stolicy województwa, w Białymstoku, obecnie działa dziesięć punktów zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, w których przebywają 293 osoby - poinformowała PAP Agnieszka Zabrocka z Urzędu Miejskiego w Białymstoku. "Liczba uchodźców w Białymstoku utrzymuje się na tym samym poziomie. Podobnie jak zainteresowanie punktami zakwaterowania" - dodała.

Dotąd miasto wydało ponad 4 tys. numerów PESEL Ukraińcom, w całym województwie tych numerów nadano ponad 20 tys.