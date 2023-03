Podlaskie: W Dniu Kobiet NFZ i lekarze zachęcają panie do badań profilaktycznych

Do wykonywania różnych badań profilaktycznych zachęcają panie w Podlaskiem z okazji Dnia Kobiet NFZ i lekarze. Podnoszą, że wcześnie wykryte choroby to szansa na zdrowie i przekonują, że trzeba badać się regularnie.

Z okazji Dnia Kobiet podlaski NFZ w akcji Tydzień Zdrowia Kobiet (6-10 marca) przygotował dla pań bezpłatne konsultacje z profilaktyki zdrowia, ale także np. naukę samobadania piersi i porady dermatologiczne.

Specjalne spotkanie odbywa się w środę pod hasłem "Profilaktyka jest kobietą". Rzeczniczka podlaskiego NFZ Beata Leszczyńska poinformowała, że panie dostają szczegółowe informacje, gdzie i na jakie badania profilaktyczne mogą się zgłosić. Mogą się też spotkać z pacjentkami ze stowarzyszenia Eurydyki, skupiającego panie z nowotworami ginekologicznymi, i porozmawiać o tym, jak ważne jest to, aby regularnie się badać.

Do zapisania się na mammografię zachęca w środę Centrum Chorób Piersi Breast Cancer Unit (BCU)Białostockiego Centrum Onkologii.

"W trosce o wasze zdrowie przypominamy, że najcenniejszym prezentem jaki panie mogą sobie podarować, to zadbać o siebie, wykonując badanie mammograficzne w ramach profilaktycznego programu wczesnego wykrywania raka piersi" - napisało w środę BCU w mediach społecznościowych.

Z okazji Dnia Kobiet, aby udzielić wsparcia pacjentkom leczącym się na nowotwory narządu rodnego, panie leczące się w Uniwersyteckim Centrum Onkologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku odwiedzili w środę panowie, finaliści konkursu Mister Podlasia.

"Chcemy wesprzeć panie w dążeniu do zdrowia, a także dodać im otuchy w tym szczególnym dniu dla nich (...), żeby im pomóc i pokazać, że życie jest piękne i żeby rozkwitały jak kwiaty, które otrzymują od nas" - mówił pan Paweł, jeden z odwiedzających w środę UCO i dodał, że sam przywiózł właśnie swoją mamę na badania, choć na inny oddział.

"Leczenie onkologiczne to nie tylko leczenie związane z lekami, to także leczenie związane z faktem, żeby zaskakiwać pacjentki, żeby one czuły się nie tylko chore tutaj, ale także zaskakiwane pozytywnie. To niezwykle ważny element leczenia ogólnego onkologicznego, kiedy do pacjentki podchodzimy holistycznie" - mówił dziennikarzom prof. Paweł Knapp, ginekolog onkolog, koordynator Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w USK.

Wyjaśnił, że leczona jest cała kobieta, a nie tylko chory narząd, więc takie akcje jak środowa z okazji Dnia Kobiet, "wyrywają" je z myślenia o chorobie. Podał, że obecnie w UCO jest hospitalizowanych 16 pań - główne z rakiem jajnika - po operacjach i leczonych chemioterapią.

Knapp podkreślił, że ponieważ np. na raka jajnika nie ma działań profilaktycznych, tym bardziej trzeba po prostu regularnie chodzić do ginekologa, robić badania i mężczyźni powinni swoim kobietom o tym przypominać.

"Jest to niezmiernie istotne, żeby (...) synowie dbali o mamy, mężowie dbali o małżonki, żeby wszyscy wysyłali te kobiety do ginekologa, bo dziewięćdziesiąt kilka procent pacjentek, które znajdują się u mnie na oddziale, to pacjentki, które nowotwór zaskoczył. Dlaczego, dlatego, że nie były u lekarza ginekologa" - mówił Knapp.

Koordynator UCO dodał, że miała na to wpływ m.in. pandemia COVID-19. Podkreślał, że wcześniej wykryty nowotwór daje szanse na wyleczenie. Podkreślił, że tylko ok. 15-17 proc. kobiet - jak mówił - regularnie chodzi do ginekologa.

"Apeluję (...) w tym Międzynarodowy Dniu Kobiet, żebyśmy odrzucili wszelkie troski związane z innymi sprawami, a skupili się na sobie (...) Jest to apel: badajcie się panie" - podsumował Knapp.