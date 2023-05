Podlaskie: W Hodyszewie odsłonięto tablicę upamiętniającą rodziny Żołnierzy Wyklętych

Tablicę upamiętniającą rodziny Żołnierzy Wyklętych odsłonięto w sobotę w Hodyszewie (Podlaskie). Uroczystość zakończyła dwudniowe uroczystości "W hołdzie rodzinom Żołnierzy Wyklętych".

W sobotnich uroczystościach, które poprzedziła msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania, wzięli udział m.in. przedstawiciele IPN, władze gminy Nowe Piekuty parlamentarzyści, miejscowe władze, młodzież oraz rodziny Żołnierzy Wyklętych.

"W hołdzie rodzinom Żołnierzy Wyklętych, cichym bohaterom, ofiarom komunistycznego terroru pielęgnującym wartości, za które oddawali życie ich najbliżsi" - głosi napis na tablicy umieszczonej na dużym kamieniu, która znajduje się obok sanktuarium.

Jak przypomniał dyrektor białostockiego oddziału IPN dr Marek Jedynak, pomysłodawcą upamiętnienia w Hodyszewie rodzin Żołnierzy Wyklętych była dyrekcja szkoły w Nowych Piekutach. Wyjaśnił, że tablica przedstawia symboliczną rodzinę - jest żołnierz, matka i dzieci. "Chciałbym, żebyśmy zawsze pamiętali tego 26 maja, że to jest nie tylko święto naszych matek (…), ale też Matki Ojczyzny, dla której myślę, że i Państwo, gdy zaszłaby taka potrzeba (…) oddadzą wszystko, co najważniejsze" - powiedział.

"Dzisiaj oddajemy hołd rodzinom tych, którzy mieli pozostać zapomniani, tych, którzy ponieśli ofiarę nikomu nieznaną, zapomnianą a jednocześnie mającą wielką wartość" - napisał w liście do uczestników uroczystości premier Mateusz Morawiecki, odczytanym przez wiceministra edukacji Dariusza Piontkowskiego. Szef rządu podkreślił, że wciąż niewystarczająca jest świadomość, jak tragiczne były losy tych cichych bohaterów, którzy musieli mierzyć się z prześladowaniami, wymazywaniem pamięci i represjami. "Dzisiaj jest czas, by mówić prawdę, by oddać hołd tym, którzy godnie nieśli swoje cierpienia i zachowali pamięć o zamordowanych" - napisał.

"Ci, którzy przez lata, nawet w obliczu grożących im represji, walczyli o to, by przywrócić pamięć o swoich bliskich, zostaną w Hodyszewie godnie upamiętnieni" - napisała w liście do uczestników wydarzenia marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Przypomniała, że rodziny Żołnierzy Wyklętych były na różne sposoby szykanowane przez komunistyczne władze PRL, a przełom nastąpił dopiero w latach 90-tych po upadku systemu komunistycznego. Podziękowała wszystkim, którzy angażują się by świadectwa o losach Żołnierzy Wyklętych i ich rodzin, pozostały narodowej pamięci.

Uroczystości "W hołdzie rodzinom Żołnierzy Wyklętych" zorganizował białostocki oddział IPN, władze gminy Nowe Piekuty oraz miejscowa szkoła, a także Sanktuarium Matki Bożej Pojednania.