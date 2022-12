Podlaskie: W nocy lokalnie może być nawet 17 stopni mrozu

Lokalnie nawet do minus 17 stopni Celsjusza może spaść w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura w województwie podlaskim - ostrzegają meteorolodzy. Ocieplenie spodziewane jest w tym regionie we wtorek.

Jak podało w niedzielę białostockie biuro prognoz meteorologicznych, silny mróz spodziewany jest w powiatach: augustowskim, białostockim, bielskim, hajnowskim, monieckim, sejneńskim, siemiatyckim, sokólskim i suwalskim. Tam, gdzie w ciągu dnia doszło do rozpogodzeń, temperatura może obniżyć się miejscami do minus 15 stopni Celsjusza, a lokalnie - nawet do minus 17 st.

Regionalny System Ostrzegania publikuje ostrzeżenie, w którym równie niskie temperatury prognozowane są również w powiatach: zambrowskim i wysokomazowieckim, czyli także w zachodniej części regionu.

Miniona noc w Podlaskiem również była groźna, lokalnie notowane były spadki temperatury przekraczające 10 stopni mrozu. Ocieplenie w tej części Polski na nadejść we wtorek.