Podlaskie: W Nowoberezowie odsłonięto odrestaurowany pomnik Józefa Piłsudskiego

Odrestaurowany pomnik Józefa Piłsudskiego odsłonięto w sobotę w miejscowości Nowoberezowo (Podlaskie). To replika pomnika, który został odsłonięty w tej miejscowości w 1936 roku.

Organizatorami uroczystości odsłonięcia i poświęcenia odrestaurowanego pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego są Związek Piłsudczyków Okręg Białystok, oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny "Inki".

Jak przypomina IPN, pierwszy pomnik Józefa Piłsudskiego w Nowoberezowie odsłonili mieszkańcy okolicznych wsi w 1936 roku, w pierwszą rocznicę śmierci Marszałka. Pomnik przetrwał do 1939 roku, do momentu wejścia armii sowieckiej do Polski. Replikę przedwojennego monumentu z inicjatywy ówczesnych władz miejscowej szkoły i rodziców odsłonięto w 1992 roku. Był to głaz z płytą z napisem "Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu Społeczeństwo" oraz płyta z krzyżem i wizerunkiem Piłsudskiego.

Pomnik w ostatnim czasie poddano pracom restauratorskim, a w związku z tym, że szkoła została zlikwidowana, zmieniono jego miejsce. Odnowiony pomnik stanął przy Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie.

W sobotnich uroczystościach, które towarzyszyły obchodom 104. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, wzięli udział m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także mieszkańcy.

"W kolejną rocznicę odzyskania niepodległości nasze myśli kierujemy ku jednemu z najwybitniejszych polskich przywódców i mężów stanu - Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, legendarnemu komendantowi, który wraz z garstką podkomendnych w 1914 roku wyruszył do walki o niepodległość Polski" - napisał w liście odczytanym podczas uroczystości szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk.

Podkreślił, że to właśnie Piłsudski "odwołując się do rycerskich czynów przodków, na nowo wlał otuchę i nadzieję w serca Polaków i poprowadził ich do zwycięstwa", a stojąc na czele polskich zastępów "wolność tę obronił w morderczych zmaganiach z bolszewicką Rosją".

"(...) wraz z państwem pochylam głowę przed tym monumentem oddając hołd jednemu z ojców naszej niepodległości" - zakończył list Kasprzyk.

"Niech zatem pomnik, który z olbrzymim uporem po raz trzeci zostaje odsłonięty, będzie dla nas świadectwem realnych czynów i poświęcenia dla dobra ojczyzny" - mówił przed odsłonięciem dyrektor oddziału IPN w Białymstoku dr Marek Jedynak.

Podkreślił też, że w obecnych czasach "wciąż potrzebni są w Polsce społecznicy-działacze, którzy opierają się schematom, wychodzą poza utarte przepisami drogi". Potrzebni są obywatele, którzy dają przykład jak Józef Piłsudski, że działanie dla dobra ojczyzny ma najwyższy priorytet" - mówił dyrektor.

Zwrócił się też do inicjatorki powstania, ale też inicjatorki odrestaurowania pomnika, Ireny Dawidziuk, z podziękowaniami za zaangażowanie i motywację do realizacji tego przedsięwzięcia. Nazwał je inwestycją mówiąc, że słowo może kojarzyć się z gospodarką, ale jest zgodne z misją IPN. "Doceniając przeszłość, inwestujemy dla przyszłości pokoleń" - podkreślił.

Uroczystości towarzyszyła wystawa "Józef Piłsudski Honorowy Obywatel. Wystawa w 100. rocznicę nadania honorowego Obywatelstwa Miasta Białegostoku Józefowi Piłsudskiemu" przygotowana przez biuro edukacji narodowej w IPN w Białymstoku.