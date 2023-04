Podlaskie: W pobliżu granicy z Białorusią znaleziono zwłoki mężczyzny

Zwłoki mężczyzny znaleziono w sobotę po południu w lesie koło wsi Istok (powiat hajnowski) - poinformowała policja. Jego tożsamość nie jest na razie znana, policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora.

Istok to wieś w gminie Dubicze Cerkiewne, na obrzeżach Puszczy Białowieskiej.

Elżbieta Zaborowska z zespołu prasowego podlaskiej policji poinformowała, że po godz. 14 funkcjonariusze dostali zgłoszenie o tym, że w lesie w okolicach tej miejscowości znaleziono zwłoki mężczyzny. "Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności procesowe, w tym identyfikacyjne. Na ten moment nie jest znana tożsamość mężczyzny" - dodała.

Policja nie podaje na razie ani opisu miejsca, ani okoliczności znalezienia zwłok.

Śledztwo w sprawie okoliczności śmierci tej osoby będzie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Hajnówce. Kilka dni temu wszczęła ona takie postępowanie dotyczące mężczyzny, którego zwłoki znaleziono we wtorek wieczorem na podmokłym terenie w Puszczy Białowieskiej, kilka kilometrów od miejscowości Kosy Most i Janowo. Zmarły miał ok. 30-40 lat, nie było przy nim dokumentów tożsamości.

Po zebraniu przez hajnowską prokuraturę wstępnie dowodów, w tym opinii z zakresu medycyny sądowej, akta takich spraw przekazywane są do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. To do niej trafią bowiem wszystkie pojedyncze postępowania, w których ustalane są okoliczności śmierci osób, których zwłoki zostały znalezione w pobliżu granicy z Białorusią w Podlaskiem.

Gdy zaczął się kryzys migracyjny na tej granicy, jesienią 2021 roku Prokuratura Regionalna w Białymstoku postanowiła, że sprawy dotyczące śmierci migrantów będą łączone i przekazywane do prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Suwałkach.

Tam prowadzone są obecnie dwa główne śledztwa, w których każdy przypadek jest oddzielnym wątkiem. W pierwszym śledztwie badane są okoliczności śmierci osób, których ciała znaleziono w pobliżu wschodniej granicy od jesieni 2021 - gdy ten teren objęty był jeszcze wtedy stanem wyjątkowym - do końca 2022 roku. W drugim - przypadki odnotowane od początku 2023 roku.

Jak kilka dni temu informował PAP rzecznik suwalskiej prokuratury Wojciech Piktel, obecnie w tym drugim śledztwie śledczy ustalają okoliczności śmierci ośmiu osób, których zwłoki lub szczątki zostały odnalezione w pobliżu granicy z Białorusią.