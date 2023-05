Podlaskie: W Suchowoli otwarto wystawę poświęconą błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce

Plenerową wystawę poświęconą życiu i działalności błogosławionego ks. Jerzy Popiełuszki otwarto w czwartek w Suchowoli (Podlaskie) - w rodzinnych stronach kapłana. Ekspozycję, którą przygotowało Muzeum Podlaskie w Białymstoku, można oglądać do 15 czerwca.

Ks. Jerzy Popiełuszko (1947-84), kapelan Solidarności, urodził się w Okopach koło Suchowoli. Suchowola to jego rodzinna parafia, miejsce wczesnej edukacji. W Okopach ma powstać Muzeum imienia błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, które będzie oddziałem Muzeum Podlaskiego. Inicjatorem jego powstania jest fundacja rodziny Popiełuszków "Dobro".

Przygotowana pod koniec ubiegłego roku przez Muzeum Podlaskie wystawa "Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko i jego muzeum w Okopach" to - jak podkreśla dyrekcja instytucji - kolejny krok w budowie muzeum w Okopach.

Ekspozycja składa się z kilku stelaży, na których prezentowane są fotografie i materiały ze zbiorów powstającego muzeum. To m.in. fotografie rodzinne, kopia aktu chrztu, ale też zdjęcia pokazujące posługę kapłańską ks. Jerzego. Są też fotografie z ostatniego pożegnania ks. Jerzego w Białymstoku. Wystawę zamykają zdjęcia dokumentujące miejsce, w którym ma powstać muzeum ks. Jerzego. Prezentowany jest też projekt architektoniczny placówki.

Wystawę można było oglądać m.in. w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, a także Brańsku. W czwartek z udziałem m.in. władz samorządowych, przedstawicieli Muzeum Podlaskiego a także rodziny ks. Jerzego otwarto ją w parku miejskim im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli.

Podczas otwarcia ekspozycji kuratorka wystawy dr Ewa Rogalewska z Muzeum Podlaskiego zaapelowała o przekazywanie pamiątek do powstającego w Okopach muzeum. Powiedziała PAP, że dotąd udało się zebrać ok. 300 różnego rodzaju obiektów przede wszystkim fotografii, slajdów, podziemnej prasy, ale też pamiątek związanych z czasami, w których żył ks. Jerzy. Materiały posłużą do tworzenia wystawy stałej muzeum.

List intencyjny o idei utworzenia muzeum w Okopach został podpisany w 2020 roku przez Fundację "Dobro" oraz Muzeum Podlaskie. Dzięki zawartej w ubiegłym roku umowy o współpracy, fundacja przekazała na rzecz muzeum działkę w Okopach, na której ma powstać nowa instytucja. W tym roku na własność Muzeum Podlaskiego przeszedł projekt muzeum wraz z pozwoleniem na budowę, co otwiera drogę do pozyskania środków i ogłoszenia przetargów. Koszt powstania muzeum i wystawy stałej szacowany jest na ponad 50 mln zł.

Alfons (w 1971 r. zmienił imię na Jerzy) Popiełuszko urodził się w Okopach 14 września 1947 r. Jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Od 1954 r. uczył się w szkole w Suchowoli, w miejscowym kościele był ministrantem, w latach 1961-65 uczył się w liceum ogólnokształcącym w Suchowoli, gdzie zdał maturę, a potem wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Po powstaniu Solidarności ks. Popiełuszko stał się jednym z jej kapelanów - był duszpasterzem krajowym ludzi pracy, a także służby zdrowia. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r., był systematycznie nękany i inwigilowany przez SB i MO. Został zamordowany w październiku 1984 r. W 2010. r. został beatyfikowany.