Podlaskie: W Wigrach odbył się I Festiwal Jaćwieski

„Jaćwingowie – nieznani Wikingowie z Suwalszczyzny” - to hasło przewodnie I Festiwalu Jaćwieskiego, który odbył się w niedzielę po południu w Klasztorze Kamedulskim w Wigrach (Podlaskie).

I Festiwal Jaćwieski miał na celu promocję historii i kultury Jaćwingów oraz regionu suwalskiego, a także integrację lokalnej społeczności oraz zainteresowanie Jaćwingami turystów z różnych części Polski, Europy i świata.

"Suwalszczyzna to nieodkryta przez świat, a nawet przez Polskę historia Jaćwingów, walecznego bałtyjskiego ludu, który zamieszkiwał te ziemie. Skandynawowie mają Wikingów, my mamy Jaćwingów. Powinniśmy o nich mówić, promować ich, a także łączyć ich z przeszłością" - powiedziała pełnomocnik premiera ds. GovTech oraz pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej Justyna Orłowska.

Festiwal rozpoczął się pokazem walk, jakie toczyli w przeszłości Jaćwingowie. Podczas imprezy jej uczestnicy mieli okazję zobaczyć m.in. wioskę wojowników, warsztat kowala czy zbrojownię. Mogli także spróbować regionalnych potraw.

Podczas wydarzenia można było wziąć udział w warsztatach i pokazach, które przybliżyły kulturę i historię tego ludu. Można było m.in. nauczyć się tradycyjnych jaćwieskich technik rękodzielniczych.

Ekipa edukatorów Mobilnych Laboratoriów Przyszłości przy pomocy nowoczesnych technologii prezentowali przedmioty związane z Jaćwingami, które po procesie trójwymiarowego skanningu zostały wydrukowane na drukarkach 3D.

"Podczas festiwalu łączymy historię z przyszłością. Wykorzystujemy do tego nowoczesne technologie. Młodzież i dorośli mogą przy wykorzystaniu długopisów czy drukarek 3D wydrukować sobie historię, na przykład włócznię Jaćwingów czy stworzyć biżuterię, którą Jaćwingowie nosili. Nie ma ograniczeń, jedynie może nas ograniczać wyobraźnia" - powiedziała w Wigrach Orłowska.

Podkreśliła, że festiwal to wydarzenie, które ma na celu odkrycie na nowo historii Jaćwingów. "Właśnie takie nieodkryte historie mogą promować nas nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Tak jak Wikingowie zostali wypromowani, Jaćwingom niczego nie brakuje, też mogą być promowani poprze gry wideo, seriale, komiksy, co sobie wymyślimy i stworzymy" - mówiła Orłowska.

Festiwal zorganizowany został przez Centrum Govtech w ramach cyklu Via Culturalia i objęty został patronatem Europy Karpat.

Jaćwingowie przywędrowali na tereny dzisiejszej Suwalszczyzny ok. V wieku p.n.e. Był to lud wojowniczy, blisko spokrewniony z Prusami i Litwinami. Jaćwingów podbił we wczesnym średniowieczu zakon krzyżacki.

W latach 1955-1966 odkryto i przebadano cmentarzysko kurhanowe w miejscowości Szwajcaria k. Suwałk, które pochodzi z okresu rzymskiego i wędrówek ludów. Obecnie jest to rezerwat archeologiczny o powierzchni ok. 4 hektarów. Od 20 lat odbywa się tam Jaćwieski Festyn Archeologiczny.