Podlaskie: Zatrzymana mieszkanka Warszawy podejrzana o oszustwa "na policjanta"

Podlaska policja zatrzymała 39-letnią mieszkankę Warszawy, podejrzaną o udział w oszustwach metodą "na policjanta", w których dwie seniorki z Bielska Podlaskiego straciły łącznie blisko 170 tys. zł. Według organów ścigania, kobieta w grupie przestępczej była ostatnim ogniwem - to ona przychodziła po pieniądze.

Na wniosek prokuratury sąd aresztował ją na trzy miesiące - podał w poniedziałek zespół prasowy podlaskiej policji. Oprócz zarzutów udziału w dwóch oszustwach, kobieta odpowie też za posiadanie ponad pół kilograma narkotyków - amfetaminy i mefedronu - które znaleziono podczas przeszukania jej mieszkania.

Według ustaleń śledczych, 39-latka miała swój udział w dwóch oszustwach, do których doszło latem w Bielsku Podlaskim. W obu przypadkach grupa przestępcza posłużyła się metodą "na policjanta".

Do 88-letniej seniorki zadzwonił mężczyzna, który przekonał ją, że ktoś będzie próbował ukraść pieniądze z jej konta i poprosił o pomoc w zatrzymaniu rzekomych przestępców. Kobieta zgodziła się przekazać policji swoje oszczędności wierząc, że pomaga w tej akcji. Działając zgodnie z podanymi przez rozmówcę instrukcjami, poszła do banku i wypłaciła 20 tys. zł; pieniądze odebrała od niej kobieta podająca się za policjantkę.

Seniorka przekazała jej pieniądze pobrane z banku, oddała też kolejnych 5 tys. zł oraz złotą biżuterię, które przechowywała w domu. W sumie seniorka straciła 25 tys. zł oraz biżuterią wartą 40 tys. zł.

W podobny sposób straciła pieniądze 57-letnia mieszkanka Bielska Podlaskiego. Po telefonie od oszustów, kobieta wypłaciła z banku blisko 60 tys. zł, pojechała taksówką do Siemiatycz i tam przekazała gotówkę rzekomej policjantce. Gdy wróciła do domu, przestępcy zadzwonili ponownie i nakłonili ją do wypłaty kolejnych pieniędzy z innych kont; tę gotówkę kobieta również zawiozła do Siemiatycz i tam oddała tej samej rzekomej policjantce. W sumie straciła 102 tys. zł.

Okazało się, że podejrzaną, która pełniła rolę tzw. odbieraka w grupie przestępczej jest 39-letnia mieszkanka Warszawy. Podczas przeszukania w jej mieszkaniu policjanci znaleźli narkotyki, więc zarzuty obejmują również to przestępstwo. Grozi jej do 10 lat więzienia.