Podlaskie: Zatrzymano kolejnych tzw. kurierów nielegalnych imigrantów

Straż Graniczna zatrzymała w Podlaskiem kolejnych trzech tzw. kurierów, którzy przewozili w sumie dziesięciu nielegalnych imigrantów. Przypadki dotyczyły przekroczenia zarówno białoruskiej, jak i litewskiej granicy - poinformowała w poniedziałek mjr Katarzyna Zdanowicz, rzecznik Podlaskiego Oddziału SG.

Zatrzymani pod zarzutem pomocnictwa do nielegalnego przekroczenia granicy kierowcy, to obywatel Azerbejdżanu i dwaj Ukraińcy. Przewożeni przez nich imigranci pochodzili z Syrii, Jemenu i Iranu.

W Kleszczelach funkcjonariusze SG zatrzymali obywatela Azerbejdżanu, przewożącego w toyocie na polskich numerach rejestracyjnych pięciu Syryjczyków, którzy wcześniej nielegalnie przeszli przez granicę z Białorusią. Patrol SG z Białowieży zatrzymał obywatela Ukrainy, który przyjechał do granicy odebrać dwóch obywateli Jemenu.

Również na polsko-litewskiej granicy, wewnętrznej granicy UE, zatrzymano kierowcę podejrzanego o pomocnictwo do nielegalnego przekroczenia granicy. W Krejwianach pogranicznicy skontrolowali na drodze Ukraińca, który - jak się okazało - przewoził trzech obywateli Iranu. Ci nie mieli przy sobie dokumentów uprawniających do legalnego wjazdu i pobytu na terytorium Polski.

Wszystkim tzw. kurierom grozi do ośmiu lat więzienia za pomocnictwo do nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią i Litwą. Wobec kierowców-cudzoziemców, zostanie też wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej ich do powrotu do kraju pochodzenia. "Otrzymają również zakaz wjazdu do krajów strefy Schengen na 5 lat" - dodała mjr Zdanowicz.

Jak wynika ze statystyk Podlaskiego Oddziału SG, od początku roku jego funkcjonariusze zatrzymali w sumie 261 pomocników i organizatorów nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej i polsko-litewskiej; 158 na granicy z Białorusią i 103 na granicy z Litwą.

