Podlaskie: Zatrzymany polski kierowca podejrzany o pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy

Polskiego kierowcę podejrzanego o pomocnictwo przy nielegalnym przekroczeniu granicy z Białorusią przez grupę pięciu obywateli Afganistanu, zatrzymała policja niedaleko Białowieży (Podlaskie). Nielegalni imigranci zostali przekazani Straży Granicznej.

Do zatrzymania doszło koło wsi Budy, kierowca trafił do policyjnej izby zatrzymań, zabezpieczono jego samochód. W niedzielę w tych samych okolicach policja zatrzymała troje Ukraińców i Polaka również przewożących osoby (w sumie dziesięciu nielegalnych imigrantów), które wcześniej nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusi do Polski.

Według statystyk policyjnych, od początku kryzysu migracyjnego przy polsko-białoruskiej granicy, czyli od sierpnia 2021 roku, policja zatrzymała w województwie podlaskim ponad 400 tzw. kurierów, którzy przewozili łącznie ponad 1,5 tys. osób.

Za pomocnictwo do nielegalnego przekroczenia granicy grozi do ośmiu lat więzienia.

Zatrzymań dokonuje też Straż Graniczna; od początku roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału SG zatrzymali ponad 90 osób podejrzanych o takie przestępstwo. Wobec cudzoziemców zatrzymywanych pod takim zarzutem, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce, oprócz postępowania karnego zostaje wszczęte równolegle postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej do powrotu do kraju pochodzenia. Dodatkowo tacy cudzoziemcy dostają zakaz wjazdu do Polski i krajów Schengen na 5 lat.