Podlaskie: Zbiórka sprzętu dla służb ratunkowych na Ukrainie

Zbiórkę sprzętu dla służb ratunkowych z Obwodu Iwano-Frankowskiego na Ukrainie rozpoczął samorząd województwa podlaskiego. M.in. odzież ochronną, telefony, nosze, hełmy, torby sanitariusza - można przynosić do siedzib spółki PKS Nova w kilku miastach w regionie.

"Nie możemy stać bezczynnie w obliczu wojny na Ukrainie, dlatego apeluję do samorządów, przedsiębiorców, do każdego mieszkania naszego województwa o włączenie się do tej akcji. Ufundujmy wspólnie sprzęt służbom ratunkowym Ukrainy, które teraz ratują ludzkie życie" - zaapelował marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

O pomoc służbom ratunkowym - jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - zwrócił się komendant Państwowego Pogotowia Ratunkowego Ukrainy. List oraz listę potrzebnego sprzętu przekazał marszałkowski województwa podkarpackiego, ale - jak podaje urząd - w zbiórkę włączyło się także Podlaskie.

Na liście potrzebnego sprzętu znalazły się m.in. zestawy do ochrony zbroi, odzież ochronna dla strażaków jak kaski, kurtki, buty, rękawice, telefony, torby sanitariusza, nosze, tarcze unieruchamiające, piły łańcuchowe, latarki, śpiwory, karimaty. Cała lista dostępna jest na stronie urzędu: www.wrotapodlasia.pl

Sprzęt można przynosić do czterech punktów, które uruchomiono już w regionie. To siedziby spółki PKS Nova: w Białymstoku, Łomży, Suwałkach i Siemiatyczach. Sprzęt można przynosić przez cały tydzień; od poniedziałku do piątku, w godz. 8-20, w weekendy, w godz. 8-16 - informuje urząd.