Podlaskie: Zdekomunizowano wszystkie nazwy ulic w regionie, o których były opinie IPN

W Podlaskiem zdekomunizowano nazwy wszystkich ulic, o których były przygotowane opinie Instytutu Pamięci Narodowej - poinformował PAP Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Nie ma jeszcze opinii o ulicy Kunawina w Dąbrowie Białostockiej.

W ośmiu przypadkach nazwy ulic zmieniono na podstawie wydawanego przez wojewodę podlaskiego zarządzenia zastępczego. Wydawane jest ono wówczas, gdy do wydanego wcześniej w danej sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody nie zastosował się lokalny samorząd.

W taki sposób dokonany zmiany nazw ulic w Białymstoku: z I Armii Wojska Polskiego na Bitwy Białostockiej, Leona Kruczkowskiego na Tadeusza Stefana Gajcego, a Maksima Gorkiego na por. Anatola Radziwonika.

W Kleosinie (gm. Juchnowiec Kościelny) dawna ulica Kruczkowskiego nosi nazwę Ojca Janusza Walerowskiego. W Zambrowie dawna ulica Bolesława Podedwornego nosi nazwę rtm. Witold Pileckiego, a Podedwornego w Szumowie zastąpiono nazwą kpt. Antoniego Kozłowskiego.

W Wiźnie patronem dawnej ulicy 35-lecia PRL został kpt. Stanisław Brykalski. W Szumowie dawna ulica XXX-lecia nosi teraz nazwę sierż. pchor. Zygmunta Przeździeckiego.

"Zakończyły się wszystkie postępowania dekomunizacyjne dotyczące zmiany nazw ulic, odnośnie których Wojewoda Podlaski dysponował negatywną opinią Instytutu Pamięci Narodowej. Żadne z wydanych zarządzeń zastępczych nie zostało zaskarżone do sądu administracyjnego. Do tej pory nie otrzymano natomiast opinii dotyczącej ulicy Kunawina w Dąbrowie Białostockiej" - poinformowała PAP Kamila Ausztol z biura prasowego wojewody podlaskiego.

W Dąbrowie Białostockiej jest ulica imienia radzieckiego żołnierza Grzegorza Kunawina, który zginął w lipcu 1944 roku podczas walk o pobliską wieś Harasimowicze. Według informacji lokalnych mediów, na niedawnej sesji rady miasta radni mieli zająć się sprawą ewentualnej zmiany nazwy tej ulicy, ale ostatecznie ten punkt został zdjęty z porządku obrad; decyzja ma być poprzedzona konsultacjami z mieszkańcami ulicy.

Kilka lat temu nazwa tej ulicy znalazła się w wykazie ulic do dekomunizacji przygotowanym przez IPN; wtedy radni zaproponowali zmianę z Kunawina na Grodzieńską, ale ostatecznie uchwały nie podjęli. Wojewoda podlaski, by wydać w tej sprawie zarządzenie zastępcze, zwrócił się o wydanie opinii do IPN. Ponieważ dotąd nie otrzymał odpowiedzi Instytutu, postępowanie nie zostało zakończone.

W Podlaskiem zdekomunizowano także wszystkie pomniki, które podlegały przepisom tzw. ustawy dekomunizacyjnej z 2016 r. Urząd wojewódzki podał, że zostały one usunięte. Nie podano ile było takich obiektów.

Urząd zaznaczył, że przepisy ustawy dekomunizacyjnej nie dotyczą pomników, które znajdują się na cmentarzach lub innych miejsc spoczynku.

Po ataku Rosji na Ukrainę w marcu, radni PiS w Sokółce wystosowali apel do miejscowych władz i wojewody, aby z cokołu pomnika żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu żołnierzy radzieckich w mieście usunąć komunistyczne symbole sierpa i młota będące symbolem "zniewolenia Polski, ale także symbolem, do którego nawiązują dzisiejsi rosyjscy agresorzy podczas haniebnej agresji na Ukrainę". Podkreślili, że demontaż tych symboli byłby wyrazem potępienia działań Rosji i gestem solidarności z narodem ukraińskim.