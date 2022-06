Podpisano deklarację między MRiPS a MPS Ukrainy ws. ochrony socjalnej dzieci dotkniętych działaniami wojennym i konfliktami zbrojnymi

W czwartek w Warszawie została podpisana deklaracja między Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Polityki Społecznej Ukrainy w sprawie ochrony socjalnej dzieci dotkniętych działaniami wojennymi i konfliktami zbrojnymi.

"To jest "deklaracja polityczna" i jest ona dokumentem symbolicznym" - powiedziała w czasie briefingu prasowego po podpisaniu deklaracji minister polityki społecznej Ukrainy Maryna Lazebna. Zwróciła uwagę, że "jest to pierwszy dokument po deklaracji Unii Europejskiej" (chodzi o przyznanie Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej - PAP).

Jeden z punktów wspólnego memorandum mówi o zakazie adopcji dzieci, które przybyły do Polski bez opieki osób dorosłych. "To jest gwarancja ochrony, obrony dzieci" - zaznaczyła minister polityki społecznej Ukrainy.

"Ciszę się, że Rzeczypospolita Polska, że rząd polski, naród polski wspierają Ukrainę na poziomie pomocy finansowej, humanitarnej, wojskowej, pomocy ludziom, którzy ratują w tym kraju swoje życie" - powiedziała Maryna Lazebna dziękując za okazane wsparcie. "Dziękuję za to, w jaki sposób polskie rodzinny przyjęły Ukraińców i zaproponowały im najlepsze warunki pobytu i ochrony, ofiarowując wszystko, co można zaproponować, żeby człowiek nie czuł się pozostawiony sam na cudzej ziemi" - powiedziała ukraińska minister polityki społecznej.

Oświadczyła, że "naród ukraiński zawsze będzie doceniał okazaną pomoc". Zwróciła jednocześnie uwagę, że ukraińskie dzieci miały ochronę także przed podpisaniem wspólnej deklaracji.