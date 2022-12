Podsekretarz stanu USA: Putin poniósł porażkę próbując podzielić lub zniszczyć OBWE

Tak jak prezydent Rosji Władimir Putin poniósł porażkę próbując pokonać Ukrainę, tak samo poniósł porażkę próbując podzielić lub zniszczyć OBWE - powiedziała w czwartek w Łodzi amerykańska podsekretarz stanu ds. politycznych Victoria Nuland.

Victoria Nuland bierze udział w dwudniowej Radzie Ministerialnej OBWE w Łodzi podsumowującej polskie przewodnictwo w tej organizacji.

Na briefingu prasowym po zakończeniu jednej z sesji dyskusyjnych Nuland powiedziała, że jest jeszcze bardziej optymistyczna, co do przyszłości OBWE niż była tuż po samym przyjeździe do Łodzi.

"Tak samo jak Władimir Putin poniósł klęskę próbując pokonać Ukrainę - pomimo swojej brutalnej agresji, zbrodni wojennych (...) - tak samo poniósł klęskę w swoich wysiłkach, by podzielić lub zniszczyć OBWE" - powiedziała Nuland.

Jak podkreśliła, przedstawiciele 55 z 57 krajów należących do OBWE, wyrazili w Łodzi ogromną jedność i odporność, jeśli chodzi o znaczenie obrony demokratycznych wartości, które stały u podstaw porozumień helsińskich, czyli Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie podpisanego w Helsinkach w 1975 r.

"Ta organizacja znalazła nowe sposoby, pod polskim przewodnictwem i przywództwem (sekretarz generalnej OBWE) Helgi Schmid i z naszym mocnym wsparciem, aby być bardziej odporną, bardziej kreatywną, bardziej otwartą nawet w obliczu tej okropnej rosyjskiej brutalności" - powiedziała Nuland.

Zwróciła uwagę m.in. na skorzystanie z tzw. mechanizmu moskiewskiego OBWE, który pozwala na podjęcie decyzji bez wymogu konsensus, kiedy jedno z państw chce osłabić Organizację wykorzystując zasadę konsensusu.

Mechanizm moskiewski to procedura związana z ochroną praw człowieka ustanowiona w 1991 r. podczas moskiewskiego spotkania w ramach KBWE. Pozwala ona na odejście od zasady konsensusu.

Do Łodzi przyjechało 200 delegatów z ponad 50 krajów świata. Dyskusja podczas obrad dotyczy przede wszystkim wojny na Ukrainie i jej wpływu na bezpieczeństwo europejskie.