Podwójna księgowość? Konfederacja oskarża rząd o nadmierny deficyt

Rząd Mateusza Morawieckiego idzie po finansowy rekord w zakresie długu publicznego – uważają politycy Konfederacji. I alarmują, że rząd – w ich opinii – ukrywa przed Polakami stan finansów publicznych.

- Dowiadujemy się niepokojących faktów o polskich finansach publicznych – mówił dziś w Sejmie współprzewodniczący Konfederacji, Krzysztof Bosak.

- To jest podwójna księgowość (…). Rząd PiS-u inaczej liczy na potrzeby ustawy budżetowej, a inaczej na potrzeby Unii Europejskiej. Na potrzeby polskiej opinii publicznej, na potrzeby uchwalenia w sejmie ustawy budżetowej rząd PiS wyliczył deficyt na poziomie ponad 90 mld zł. Na podstawie danych wysłanych do Unii Europejskiej okazuje się, że rząd wyliczył deficyt dwa razy większy - na ponad 192 mld zł – tłumaczył Bosak.

To bezprecedensowa skala wyprowadzenia finansów publicznych poza kontrolę parlamentu – uważają przedstawiciele Konfederacji.

Finanse publiczne są poza kontrolą parlamentu, by łatwiej finansować obietnice

- W funduszach pozabudżetowych Mateusz Morawiecki wykreował rekordową wysokość długu (…) na przyszły rok rząd zaplanował tam finansowanie zadań, które Polakom przedstawił jako dobrodziejstwa swojego rządzenia – mówił Krzysztof Bosak.

Jak podała PAP, uchwaloną w lipcu przez Sejm nowelizacją budżetu zwiększono limit wydatków państwa w tym roku do nie więcej niż 693,4 mld zł (wcześniej było to 672,5 mld zł), dochody budżetu zostały zwiększone do 601,4 mld zł (poprzednio było to 604,5 mld zł), a deficyt budżetu państwa został ustalony na maksymalnie 92 mld zł (poprzednio - 68 mld zł).

W piątek premier Mateusz Morawiecki mówił, że "jest bardzo duża szansa, że tegoroczny deficyt budżetu państwa będzie niższy niż zaplanowane 92 mld zł w nowelizacji ustawy budżetowej".

Z kolei z notyfikacji fiskalnej Polski, którą przedstawił Eurostat, wynika, że "deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w 2023 roku wzrośnie do 192,109 mld zł z 112,833 mld zł w 2022 roku.

Konfederacja: będziemy mieli smutny budżetowy rekord rządów PiS

- Rząd Mateusza Morawieckiego idzie po mistrzostwa. Dwa biliony długu publicznego, ten dług w 2024 r. ma być historyczny – mówił Grzegorz Płaczek, poseł-elekt Konfederacji.

Kilka dni temu Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, był pytany przez dziennikarzy o niegospodarność PiS i poukrywane wydatki budżetowe. Zapewnił wówczas, że "zarzuty są wyssane z palca".

- Dzięki naszej przemyślanej polityce finansowej, budżet państwa jest w bardzo dobrej kondycji, doskonale zbilansowany, zabezpieczone są środki na wszystkie nasze programy społeczne i inwestycyjne. Programy takie jak 13 i 14 emerytura, 800+, czy wyprawka dla dzieci są zagwarantowane - mówił prezes PiS.