Pogoda na 12 września

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, od Rosji przez Środkowy i Południowy Bałtyk oraz centralną część kontynentu, po środkową część Morza Śródziemnego będzie rozciągał się obszar podwyższonego ciśnienia. Reszta kontynentu będzie w zasięgu niżów. Wschodnia połowa Polski będzie na skraju zatoki związanej z niżem nad Ukrainą, pozostała część kraju będzie w zasięgu słabego wyżu znad Czech. Z północnego zachodu będzie napływać powietrze polarne morskie, chłodniejsze na wschodzie, cieplejsze na zachodzie kraju.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie wolno rosło.

W poniedziałek na wschodzie zachmurzenie duże, w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie słabe opady o charakterze ciągłym, deszczu i mżawki. Temperatura maksymalna od 11 st. C na północnym wschodzie kraju do 18 st. C w centrum i 21 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny.