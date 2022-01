Pogoda na 19 i 20 stycznia

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nad północną Europą pogodę kształtuje rozległy niż z ośrodkiem głównym nad Morzem Barentsa i wtórnymi nad Skandynawią. Z niżami tymi związane są układy frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze kontynentu dominują wyże znad Atlantyku i południowej Europy. Polska jest w zasięgu słabnącego wyżu z centrum nad południową Europą, jedynie północna część kraju znajduje się na skraju rozległego niżu znad Morza Barentsa. Napływa nieco cieplejsza polarna morska masa powietrza.

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nad północną Europą pogodę kształtuje rozległy niż z ośrodkiem głównym nad Morzem Barentsa i wtórnymi nad Skandynawią. Z niżami tymi związane są układy frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze kontynentu dominują wyże znad Atlantyku i południowej Europy. Polska jest w zasięgu słabnącego wyżu z centrum nad południową Europą, jedynie północna część kraju znajduje się na skraju rozległego niżu znad Morza Barentsa. Napływa nieco cieplejsza polarna morska masa powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie szybko spadać.

W środę na południu Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady śniegu lub mżawki. Na północnym zachodzie wieczorem opady deszczu. Temperatura maksymalna od 1 st. C na południu do 5 st. C na zachodzie; w rejonach podgórskich Karpat lokalnie około -2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem także dość silny, porywisty, południowo-zachodni i południowy. Porywy wiatru wieczorem na Podkarpaciu do 60 km/h, nad morzem i w Sudetach do 65 km/h oraz do 70 km/h w Karpatach.

W nocy na terenie kraju zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami. Przemieszczające się z północnego zachodu na wschód przelotne opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm w Sudetach powyżej 500 m n.p.m. Na południowym wschodzie przeważnie bez opadów. Temperatura minimalna od -7 st. C na południu, około -2 st. C w centrum, do 1 st. C na zachodzie i 2 st. C nad morzem; w rejonach podgórskich Karpat lokalnie -10 st. C. Miejscami oblodzenie dróg i chodników. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, na północy do 70 km/h, nad morzem także silny do 45 km/h i w porywach do 90 km/h, z kierunków zachodnich. Porywy wiatru w Karpatach do 90 km/h, w Sudetach do 100 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W czwartek w Polsce zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu, okresami ograniczające widzialność do 500 m. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na północy kraju do 8 cm, a w Karpatach do 10 cm. Okresami opady krupy śnieżnej i możliwe burze. Temperatura maksymalna od -1 st. C do 3 st. C; w rejonach podgórskich Karpat około -3 st. C. Możliwe oblodzenie dróg i chodników. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, nad morzem także silny do 45 km/h i w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich. Porywy wiatru w Karpatach do 85 km/h, w Sudetach do 100 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W środę w Warszawie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. W pierwszej połowie dnia możliwe słabe opady deszczu lub mżawki, początkowo także marznącej mżawki powodującej gołoledź. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, chwilami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W nocy w stolicy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna -1 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, powodujący zawieje śnieżne, południowo-zachodni i zachodni.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie ma być duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna 1 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, powodujący zawieje śnieżne, zachodni.