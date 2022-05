Pogoda na 21 maja

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą będą dominowały niże, tylko częściowo północ i zachód kontynentu obejmą wyże. Polska będzie w zasięgu niżu wędrującego znad Bałtyku nad Litwę, w strefie związanego z niżem chłodnego frontu atmosferycznego. Front przemieści się od dzielnic centralnych na południowy wschód. Z północnego zachodu napłynie chłodne powietrze polarne morskie.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą będą dominowały niże, tylko częściowo północ i zachód kontynentu obejmą wyże. Polska będzie w zasięgu niżu wędrującego znad Bałtyku nad Litwę, w strefie związanego z niżem chłodnego frontu atmosferycznego. Front przemieści się od dzielnic centralnych na południowy wschód. Z północnego zachodu napłynie chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa i nie będzie się zmieniać.

W sobotę zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu. Miejscami, głównie na wschodzie, burze. Prognozowana wysokość opad podczas burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 14 stopni Celsjusza na północy do 16-18 stopni w dzielnicach centralnych i 22 stopni na południu. Nad morzem od 12 do 14 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami silny, do 40 km/h, na północy i w pasie dzielnic centralnych w porywach do 90 km/h, nad morzem lokalnie do 100 km/h, na południu do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni. W górach porywy wiatru do 80 km/h.