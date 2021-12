Pogoda na 26 grudnia

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważający obszar Polski będzie w zasięgu wyżu z centrum nad Karpatami, jedynie północno-wschodnie krańce znajdą się pod wpływem zatoki niżu znad Rosji. Będzie napływała arktyczna masa powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie rosło.

W niedzielę w Polsce ma być słonecznie, jedynie na krańcach północnych zachmurzenie umiarkowane i miejscami przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od -8 st. C w kotlinach Karpackich, około -4 st. C na przeważającym obszarze do -1 st. C nad morzem. Wiatr słaby z kierunków południowych, jedynie na północy okresami umiarkowany przeważnie zachodni.