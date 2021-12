Pogoda na 31 grudnia i 1 stycznia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna, północno-wschodnia i częściowo centralna Europa znajduje się w zasięgu niżów oraz związanych z nimi układów frontów atmosferycznych. Pozostały obszar kontynentu jest pod wpływem rozległego wyżu. Polska znajduje się w strefie przemieszczającego się z zachodu na wschód ciepłego frontu atmosferycznego, związanego z ośrodkiem, który znad Wysp Brytyjskich przemieszcza się nad Danię. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie spadać.

W piątek w Polsce zachmurzenie będzie duże, jedynie na Dolnym Śląsku większe przejaśnienia. Opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów do około 10 mm, na północy kraju do 15 mm. Temperatura maksymalna od 4 st. C na Suwalszczyźnie, około 10 st. C w centrum do 13 st. C na zachodzie kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach w porywach do 100 km/h, z kierunków zachodnich.

W nocy na terenie kraju zachmurzenie będzie duże, na południu kraju większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, na północnym wschodzie miejscami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów do około 10 mm. Temperatura minimalna od około 3 st. C na Suwalszczyźnie, około 7 st. C w centrum, do około 9 st. C na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, nad morzem dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach w porywach do 100 km/h.

W sobotę w Polsce zachmurzenie ma być duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na krańcach południowych okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna od około 4 st. C na Suwalszczyźnie, około 9 st. C w centrum, do około 12 st. C na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni. Wysoko w górach w porywach do 100 km/h.

Z kolei w Warszawie w piątek zachmurzenie ma być całkowite oraz będą opady deszczu. Temperatura maksymalna 9 st. C, wystąpi pod wieczór. Wiatr przeważnie umiarkowany, w porywach do 55 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W nocy w stolicy zachmurzenie będzie całkowite oraz będą opady deszczu, nad ranem zanikające. Temperatura minimalna 7 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 8 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami w porywach do 55 km/h, zachodni skręcający na północny.