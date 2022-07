Pogotowie dla Zwierząt przypomina: zasłoń okna, polej psa wodą

Jako ludzie myślimy, że zwierzę samo sobie poradzi podczas upałów, a to nieprawda. Zasłaniajmy okna przed słońcem, polejmy psa wodą - powiedział PAP członek organizacji Pogotowie dla Zwierząt Grzegorz Bielawski.

"Jako ludzie myślimy, że zwierzę samo sobie poradzi, że może się schować, a to nieprawda. Powinniśmy pamiętać w tych upałach o odpowiedniej opiece nad naszymi zwierzętami" - podkreślił Bielawski. Psy, w przeciwieństwie do ludzi nie pocą się, mają więc problem z odprowadzaniem ciepła.

Podkreślił, że jeśli zostawiamy zwierzęta same w domach, to powinniśmy pamiętać o zasłanianiu okien, tak, aby w domu było ciemno. "Trzeba zasłonić żaluzje, żeby światło i tym samym ciepło nie dostawało się do środka. Należy szczelnie zamknąć okna. Włączyć wentylatory" - wskazał.

Tłumaczył, że "jak słońce wpada do mieszkania, to mieszkanie się nagrzewa, temperatura może osiągnąć nawet 45 stopni". Jak dodał, zdarzały się sytuacje, kiedy z takiego "piekarnika" podczas interwencji wyciągali przegrzane, osłabione zwierzęta.

Bielawski podkreślił, że zwierzęta powinny mieć stały dostęp do picia. "Można je również schładzać- na przykład polewając wodą. Popieramy baseny dla zwierząt" - powiedział.

Jak poinformował, Pogotowie dla Zwierząt interweniuje codziennie w całej Polsce. Dodał, że 80 proc. zgłoszeń dotyczy terenów wiejskich, a 20 proc. terenów miejskich.

"Duża część zgłoszeń, które dostajemy, jest z Warszawy, dlatego, że Straż Miejska nie wyrabia się ze zgłoszeniami, trzeba czasami czekać kilkanaście godzin na ich interwencje" - przekazał.

Jak podał, w tym roku zgłoszeń jest więcej, niż w latach ubiegłych. "Wiąże się to z tym, że coraz więcej ludzi jest wrażliwych na krzywdę zwierząt. Przypadków znęcania się nad zwierzętami, poprzez pozostawianie ich na upale, jest tyle samo, ale w związku z tym, że jako społeczeństwo jesteśmy bardziej wrażliwi, to coraz częściej zgłaszane są przypadki, których wcześniej ludzie nie widzieli albo nie mieli odwagi, aby je zgłosić" - wskazał.

Pogotowie dla Zwierząt to organizacja społeczna, której celem jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz postaw i działań sprzyjających skutecznej ochronie zwierząt i humanitarnego ich traktowania.