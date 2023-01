Pogotowie w Łódzkiem: ponad połowa wezwań w 2022 r. nie dotyczyła nagłego zagrożenia zdrowia

Ponad połowa - 55,8 proc. - z ponad 150 tys. wezwań pogotowia w 2022 r. nie dotyczyła stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, ale m.in. kaszlu, gorączki, złego samopoczucia czy nadciśnienia - podała Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, podsumowując ubiegłoroczną działalność.

"W ubiegłym roku ambulanse Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego (WSRM) w Łodzi ponad 150 tys. razy wyjeżdżały, by nieść pomoc mieszkańcom województwa łódzkiego. Podstawowym celem działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego jest udzielanie pomocy w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, tymczasem ponad połowa wezwań nie dotyczyła takich stanów" - przekazał w poniedziałek rzecznik łódzkiej WSRM Adam Stępka.

Jak wyjaśnił, zgodnie z ustawą o ratownictwie medycznym, stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na "nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia" i wymaga "podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia"

"Jak wynika z ubiegłorocznych statystyk, aż 55,8 proc. wezwań nie spełniało tej definicji. Były to wezwania, których powodem był np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie itp. Również znaczna część wezwań z powodu nadciśnienia tętniczego nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia i życia" - dodał Stępka.

Łódzka WSRM zapewniała obsadę kadrową 76 zespołów ratownictwa medycznego, które stacjonowały na terenie Łodzi oraz 12 powiatów. W sumie w 2022 roku ratownicy interweniowali ponad 159 tys. razy. Najwięcej wezwań zrealizowano w Łodzi - ponad 106 na 1 tys. mieszkańców oraz Piotrkowie Trybunalskim - 89 wezwań na 1 tys. mieszkańców. Dalej klasyfikowały się powiaty: zgierski, pabianicki oraz kutnowski.

Pomocy medycznej najczęściej potrzebowały kobiety, które stanowiły 63 proc. pacjentów. Z kolei statystyczny pacjent-mężczyzna miał 54 lata, podczas gdy średni wiek pacjentek pogotowia to 59 lat.

"W ostatnich latach wiele mówi się na temat starzenia społeczeństwa. Ratownicy medyczni obserwują to zjawisko w swojej codziennej pracy. W 2022 roku niemal połowę pacjentów - 48 proc. - stanowiły osoby po 65. roku życia. Cierpiały one najczęściej na choroby układu krążenia" - podkreślił Stępka.

Ratownicy medyczni korzystają z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10; ten sporządzony przez Światową Organizację Zdrowia dokument pozwala ujednolicić stawiane podczas udzielania pomocy medycznej rozpoznania.

"Najczęściej stawiane rozpoznania należały do grupy +objawów, cech chorobowych oraz nieprawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowanych nigdzie indziej+. Tego typu rozpoznań postawiono ponad 87 tys.

Oznacza to, że w wielu przypadkach zespoły nie mogły rozpoznać konkretnej choroby, co wynika z ograniczonych możliwości diagnostycznych na etapie przedszpitalnym. Dlatego wiele rozpoznań formułowano w formie objawów - najczęściej były to omdlenia, bóle w klatce piersiowej czy gorączka" - dodał rzecznik łódzkiej WSRM.

Ze statystyk pogotowia można wysnuć wnioski dotyczące najczęstszych dolegliwości mieszkańców regionu. Choroby układu krążenia rozpoznano w 14 proc. wezwań. Wśród nich dominowały przypadki nadciśnienia tętniczego, częste było też migotanie przedsionków, niewydolności serca oraz nagłe zatrzymania krążenia. Jak zauważył Stępka, wezwań z powodu udarów mózgu (136 na 100 tys. mieszkańców) było znacznie więcej niż spowodowanych zawałem mięśnia sercowego (39 na 100 tys. mieszkańców).

Kolejne pod względem liczby interwencji były urazy - zwykle głowy, kończyn dolnych i górnych - oraz obrażenia ciała. Natomiast 389 wezwań na 100 tys. mieszkańców dotyczyło osób pod wpływem alkoholu. Przypadkom tym często towarzyszyły urazy wynikające z upadku lub pobicia.

"Biorąc pod uwagę, że ponad połowa naszych pacjentów powinna trafić do innych niż ratownictwo medyczne podmiotów systemu ochrony zdrowia, np. poradni podstawowej opieki zdrowotnej lub nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej, nie powinien dziwić fakt, że jedynie 60 proc. wezwań zakończyła się transportem do szpitala" - podkreślił Stępka.