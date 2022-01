Pogrzeb gitarzysty, założyciela TSA Andrzeja Nowaka - 28 stycznia na Powązkach Wojskowych w Warszawie

Uroczystości pogrzebowe Andrzeja Nowaka, gitarzysty, założyciela zespołów TSA i Złe Psy, odbędą się w piątek 28 stycznia o godz. 11 na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy.

O miejscu i terminie pogrzebu poinformowała w czwartek żona muzyka Justyna na jego fanpage'u na Facebooku. "Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w piątek, 28 stycznia 2022 od godz. 11. Cmentarz Wojskowy ul. Powązkowska 45, Warszawa. Trwają również przygotowania do transmisji pogrzebu online. Link zostanie udostępniony za kilka dni. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy" - czytamy.

Andrzej Nowak urodził się 9 kwietnia 1959 r. w Opolu. W 1979 r. założył, wspólnie z basistą Tomaszem Zatwarnickim, heavymetalowy zespół TSA - był to skrót nazwy "Tajne Stowarzyszenie Abstynentów" (która jednak "przetrwała" praktycznie tylko w "Leksykonie Polskiej Muzyki Rozrywkowej" Ryszarda Wolańskiego). Do najbardziej znanych utworów formacji należą "Trzy Zapałki", "Chodzą Ludzie", "51", "Heavy Metal Świat".

Później Nowak grał wspólnie z Tadeuszem Nalepą oraz Martyną Jakubowicz. W 1999 r. założył rockowy zespół "Złe Psy". Brał także udział w przedsięwzięciach muzycznych innych artystów m.in. Krzesimira Dębskiego.

Był miłośnikiem psów, od lat hodował amerykańskie pitbulteriery. Był też kolekcjonerem militariów i motocykli. W wyborach prezydenckich w 2015 r. poparł Pawła Kukiza.

Zapytany wówczas przez dziennikarza Onetu, czym jest patriotyzm, Andrzej Nowak powiedział: "Tym wszystkim, co masz w sobie i co chcesz dać swojej ojczyźnie - nie tylko w czynach, ale i w słowach, uczuciach i pamięci. Nie wyobrażam sobie uwielbienia dla ojczyzny bez pamięci narodowej, bez znajomości historii i świadomości tego, komu zawdzięczamy to, że tu żyjemy, gramy, stoimy na scenie, możemy jeździć po naszych drogach i mieszkać. Jeśli tego nie wiemy i nie mamy pojęcia o przeszłości, jest to bez sensu. Ci, którzy znają moich rodziców, wiedzą, jak byłem wychowany, od początku. Bóg, honor i ojczyzna to były numery jeden w moim domu, do dziś zresztą są".

"Pierwszym wierszem, jakiego się nauczyłem, było +Kto ty jesteś? - Polak mały. - Jaki znak twój? - Orzeł biały+. Historię mojej rodziny wytyczały powstania, w tym listopadowe i styczniowe" - dodał.

Andrzej Nowak zmarł 4 stycznia w wieku 62 lat.