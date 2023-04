Pokaz dwóch filmów o Zagładzie w przeddzień 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim

We wtorek, w przeddzień 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, w stołecznym KinoGramie odbędzie się pokaz dwóch filmów dokumentalnych opartych na wspomnieniach ocalonych z Holokaustu - "Świadkowie epoki. Ku Zagładzie" i "Świadkowie epoki. Czas Zagłady".

"Każdego roku, z okazji kolejnych rocznic powstania w warszawskim getcie, nowe pokolenia młodych Polaków dowiadują się o tym dramatycznym wydarzeniu. Nic tak nie zapisuje historii w pamięci i świadomości młodych ludzi, jak dobrze opowiedziane losy świadków i bohaterów wspominanego czasu. W odpowiedzi na to Instytut Pileckiego zaprasza na filmowe spotkanie z taką właśnie próbą przeniesienia odbiorcy w realia żydowskiego getta w okupowanej przez Niemców Warszawie" - podkreśla Instytut.

We wtorek, w przeddzień 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, Instytut Pileckiego zaprasza na pokaz dwóch filmów dokumentalnych opartych na wspomnieniach ocalonych z Holokaustu - "Świadkowie epoki. Ku Zagładzie" i "Świadkowie epoki. Czas Zagłady". Wydarzenie rozpocznie się o godz. 18.00 w kinie Kinogram w Fabryce Norblina w Warszawie. Pomiędzy projekcjami zaplanowano rozmowę z Januszem Majewskim, znanym reżyserem i scenarzystą, świadkiem Holokaustu, który - jak zaznacza Instytut - w czasie okupacji mieszkał we Lwowie i "na własne oczy widział okrucieństwa wobec Żydów".

"Holokaust był zbrodnią zaplanowaną i systematyczną, a jego skala przechodziła ludzkie wyobrażenie. Tych, którzy przeżyli zostawiła ze wspomnieniami ciążącymi sercu i duszy przez całe życie. To właśnie tymi historiami ocaleni z Zagłady i jej świadkowie podzielili się z twórcami filmu. Z ich opowieści wyłania się obraz okupacji niemieckiej: narastających prześladowań wobec Żydów oraz kolejnych etapów Holokaustu - aż do obozów zagłady. W filmie, w którym nie znajdziecie zbędnego komentarza, jedynie relacje ocalonych i świadków, zawiera się okrutna prawda o tej zbrodni - jej rozmiar. Co się działo na terenach okupowanych przez Niemców - ale nie tylko w tych największych miastach? Jak wyglądała Zagłada w małych miasteczkach i wsiach? Ilu Żydów nigdy nie dotarło do obozów? O ilu zbrodniach wie tylko lokalna społeczność?" - piszą organizatorzy o filmie "Świadkowie epoki. Ku Zagładzie".

Występują w nim m.in. współzałożyciel Holocaust Survivor Band i ocalały z Holokaustu Saul Dreier, reżyser Janusz Majewski, ocalona z Holokaustu Barbara Marlow oraz świadek Zagłady w Białymstoku Jerzy Koszewski.

Przybliżając film "Świadkowie epoki. Czas Zagłady" organizatorzy wskazują, że getto warszawskie i KL Auschwitz to "dwa symbole. Początek i apogeum bezkresnego zła". "Świadkowie i ocalali z Holokaustu opisują utworzenie getta, panujące w nim warunki i powstanie 1943 r. Polacy, którzy przeżyli Auschwitz, wracają do czasów osadzenia w obozie i zbrodni, którą przyszło im obserwować. Kolumny żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci pędzonych na śmierć. Próby złapania oddechu po upiornym transporcie. Brak świadomości dokąd ich prowadzą. Wreszcie bunt więźniów żydowskich z Sonderkommando w październiku 1944 r. Mówią o tym głośno, bo każdy z nich w pewnym momencie zrozumiał, że jest strażnikiem pamięci o jednej z największych zbrodni w dziejach ludzkości" - dodają.

Partnerami wydarzenia są Muzeum Getta Warszawskiego i Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma.