Pół miliona numerów PESEL nadanych Ukraińcom

Już pół miliona numerów PESEL nadano uchodźcom wojennym z Ukrainy. Natomiast ponad 190 tys. Ukraińców założyło sobie Profil Zaufany – podał w środę Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM.

"We wtorek popołudniu, niecałe dwa tygodnie od startu działania systemu, wydano PESEL numer 500 000. Każdego dnia, urzędy w całej Polsce nadają dziesiątki tysięcy nowych numerów PESEL dla obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną" - czytamy w komunikacie Wydziału Promocji Polityki Cyfrowej.

Posiadanie polskiego numeru PESEL umożliwia Ukraińcom podjęcie pracy, kontynuowanie nauki, a także uzyskanie Profilu Zaufanego - klucza do wszystkich usług polskiej e-administracji.

Numery PESEL nadawane są przez samorządy zarówno osobom dorosłym jak i niepełnoletnim - niemal równo połowa (256 tys.) zarejestrowanych dotąd w systemie osób to właśnie dzieci i młodzież do 18 roku życia.

96,5 proc. wszystkich numerów PESEL wydano kobietom i dzieciom, które uciekły ze swojego przed wojną. Mężczyźni w wieku 18-65 stanowili mniej niż 3 proc. ogółu. Tyle samo seniorów (osoby 65+) otrzymało PESEL.

Dzięki Centralnemu Ośrodkowi Informatyki, do urzędów w całej Polsce trafił sprzęt komputerowy umożliwiający uruchomienie dodatkowych punktów obsługi uchodźców - to 3,5 tys. zestawów w tym 2 tys. stacji mobilnych, przystosowanych do pracy poza siedzibą urzędu.

Centralny Ośrodek Informatyki poinformował również, że przy okazji nadawania numer PESEL wielu Ukraińców korzysta jednocześnie z możliwości założenia własnego Profilu Zaufanego. Założyło go już ponad 190 tys. osób. Profil Zaufany umożliwia wejście do e-admnistracji, m.in. za sprawą aplikacji mObywatel.

Aplikacja jest dostępna także w wersji ukraińskojęzycznej - DIIA.pl. Umożliwia ona obywatelom Ukrainy wygodne i bezpieczne legitymowanie się smartfonem. Aplikacja wyświetla wszystkie podstawowe dane - imię, nazwisko, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz zdjęcie.

"Specjalnie dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną, przygotowaliśmy szczegółowy poradnik w języku ukraińskim, wyjaśniający jak i dlaczego warto uzyskać numer PESEL oraz Profil Zaufany" - poinformował wydział.