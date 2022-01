Polacy przeciwni płaceniu kar za Turów

45 proc. respondentów jest przeciwnych płaceniu kar nałożonych na Polskę w związku z odmową wstrzymania wydobycia węgla w kopalni Turów, 28 proc. popiera opcję płacenia kar, a 27 proc. nie ma zdania - wynika z sondażu dla portalu wPolityce.pl.

Portal wPolityce.pl przypomniał, że "20 września TSUE nałożył na Polskę karę 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni. Polski rząd deklaruje, że płacić nie zamierza".

Według portalu, na jego zlecenie pracownia Social Changes zapytała respondentów, czy Polska powinna zapłacić kary, nałożone na nasz kraj w związku z odmową wstrzymania wydobycia węgla w kopalni Turów.

"W naszym badaniu opcję zapłacenia kar poparło 28 proc. badanych. Przeciwko opowiedziało się 45 proc. respondentów. 27 proc. badanych nie miało zdania w tej sprawie" - napisał portal.

Z badania wynika, że przeciwko płaceniu kar opowiada się 82 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy, 49 proc. wyborców Polski 2050 oraz 10 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej.



Tymczasem w gabinetach rządowych obu państw toczą się rozmowy dotyczącej ewentualnej ugody, która ma rozwiązać problem Turowa. W poniedziałek rzecznik czeskiego rządu Vaclav Smolka przekazał, że na środowym posiedzeniu gabinet zajmie się czeskim projektem umowy z polskim rządem w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów.



Pytana o to w poniedziałek minister Moskwa potwierdziła, że środa jest tradycyjnym dniem posiedzeń czeskiego rządu, strona polska nie ma jednak informacji o programie obrad.



"Mogę potwierdzić - jest to też widoczne w rozmowach - że zarówno nasz rząd, jak i rząd czeski, wykonuje wszystkie działania, wykorzystuje wszystkie środki, żeby jak najszybciej dojść do porozumienia" - skomentowała minister.



