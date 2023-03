Polacy przed wyborami chcą od polityków dwóch ważnych rzeczy

Firma UCE Research przeprowadziła na zlecenie Business Insider Polska badanie, w którym zapytała Polaków o ich oczekiwania względem polityków i to, jakie powinny być priorytety w nadchodzącej kampanii wyborczej.

Zdecydowanym liderem zestawienia zostało "zmniejszenie ogólnej inflacji", na które wskazało 43,3 proc. respondentów w badaniu przeprowadzonym przez UCE Research.

Dwie pozostałe możliwe odpowiedzi związane z inflacją, czyli "ochrona przed drożyzną w sklepach" oraz "ochrona społeczeństwa przed wzrostem cen energii elektrycznej i paliw" były wskazywane przez 19,3 proc. ankietowanych.

- O ile fakt, że rosnące ceny okazały się najbardziej dotkliwym problemem dla Polaków, nie dziwi, o tyle już kolejne miejsca w naszym zestawieniu są zaskakujące - ocenia redakcja Business Insidera.

Ochrona zdrowia do gruntownej poprawy. I to na cito

Drugim najpilniejszym dla Polaków tematem są kwestie związane z kulejącą ochroną zdrowia.

Ponad 34,5 proc. Polaków oczekuje, że politycy skrócą kolejki do lekarzy. Niemal 32 proc. badanych chce "poprawy dostępu do lekarzy specjalistów". Co czwarty respondent chciałby, aby politycy doprowadzili do "obniżenia cen leków".

Jak wskazuje BI najbardziej zaskakującym wnioskiem płynącym z tego badania jest fakt, że kwestia mieszkalnictwa oraz kredytów hipotecznych dla Polaków ma niewielkie znaczenie.

Priorytety w kwestiach socjalnych… inne niż można przypuszczać

Noszone na politycznych sztandarach kwestie dotyczące zwiększania emerytur czy wsparcia 500 plus też nie są na początku listy z priorytetami przeciętnego Polaka.

"Przyznanie kolejnych świadczeń emerytalnych" wskazało zaledwie 9,14 proc. Podobnie niski odsetek ankietowanych (10,1 proc.) wskazał na oczekiwanie "tworzenia nowych świadczeń socjalnych dla rodziców".

O połowę więcej badanych (16,83 proc.) liczy na waloryzację świadczenia 500 plus i jest to niższy odsetek niż grono oczekujących, że rządzący odbiorą pieniądze najbardziej zamożnym (17,6 proc.).