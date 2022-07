Polak kierował dyplomacją Łotwy. Wcześniej musiał odmówić KGB

Lukas Podolski i Miroslav Klose strzelali gole dla Niemiec, co nie wszystkim i nie wszędzie musiało się podobać. A co powiecie na historię Janisa Jurkansa, Polaka, pierwszego szefa resortu spraw zagranicznych niepodległej Łotwy?

Dzieje Janisa Jurkansa to przykład poplątanych polskich losów wpisanych w najnowszą historię naszej części Europy. Nazwisko łotewskie, pochodzenie polskie – z Zacharewiczów.

Pierwszy raz przyjechał do Polski w latach siedemdziesiątych; wrócił do Rygi, by zostać szefem MSZ w roku 1990.

Jurkans przyznaje się do tego, że przekupił sowieckiego pogranicznika na lotnisku w Rydze, byle móc się udać z tajną misją do Szwecji.

Jest, jak twierdzi, szczęśliwym emerytem. Chciałby z wnukiem rozmawiać po polsku.

- Czuję się na równi Łotyszem, jak i Polakiem - mówi Jurkans uchodzący za jedną z najbardziej nietuzinkowych postaci w najnowszej historii desowietyzacji krajów nadbałtyckich.

Dziadek hazardzista ucieka na Łotwę

Jego pradziadek był bogatym szlachcicem z centralnej Polski, który cały majątek przegrał w karty. Uciekł więc przed prześladującymi go wierzycielami do Łatgalii – krainy na wschodzie dzisiejszej Łotwy, w której mieszkało bardzo dużo Polaków, jak zresztą do tej pory. Tam ożenił się z miejscową Polką.

Rodzina mieszkała na tych terenach aż do wybuchu drugiej wojny światowej. Okupacja sowiecka zastała ich w Rydze. W 1941 roku sowietów zastąpili Niemcy. Wtedy odbyła się wymiana paszportów i wtedy też z Zacharewiczów stali się Jurkansami. I tak już zostało, choć w domu rodzinnym zawsze rozmawiało się i nadal rozmawia po polsku.

Zobacz także: Inwazja Rosji na Ukrainę obudziła w krajach bałtyckich duchy przeszłości

Ojciec Janisa początkowo był przewidziany, jako potencjalny rekrut, do jednostek pomocniczych, jakie Niemcy tworzyli z Łotyszy. Gdy jednak dowiedzieli się z ankiety personalnej, że jest Polakiem, nie został nigdzie wcielony. Uważany był, z uwagi na narodowość, za element niepewny.

Potem, gdy na Łotwę wrócili w 1945 roku Rosjanie, długo ukrywał się przed poborem do Armii Czerwonej. Janis (czy też Jan) urodził się już po wojnie, w roku 1946. Z tamtego okresu, późnych lat czterdziestych, pamięta strach dzieci przed uwięzieniem taty. Wszak ojciec nie służył w Armii Czerwonej, był Łotyszem (a przynajmniej takie miał nazwisko), który z racji wieku mógł współpracować z Niemcami. To była wystarczająca przesłanka do uwięzienia go i wywiezienia na Sybir, czego jednak udało się uniknąć.

Niełatwo być obcym

Janis w wieku 6 lat został ministrantem.

- Łacinę znałem wtedy lepiej niż rosyjski. Rodzice zaś widzieli mnie w przyszłości jako księdza. Znałem te plany i już jako sześciolatek je popierałem. Tym bardziej że czułem się mocno wyobcowany z grona kolegów. Bo być Polakiem w morzu Łotyszy, a później Rosjan, wcale nie było tak prosto. Szczególnie odczuwałem to jako dziecko. Na podwórku niektórzy rówieśnicy wyśmiewali się z mojego pochodzenia. W szkole, jako jedyny w klasie, nie byłem członkiem organizacji pionierskiej, bo „panieszczyków”, Polaków, się tam nie przyjmowało - wspomina.

Podczas prawie każdych wakacji Janis jeździł z ojcem, szefem małej ekipy budowlanej, po całej Łotwie. Grupa ta remontowała kościoły.

- Widziałem więc z bliska, że księża to nie zawsze religijni idealiści. A grzechy trzymały się ich tak samo jak i szeregowych wiernych. To był dla mnie szok. Nie chciałem być taki jak oni - mówi.

Kiedy zaprasza cię KGB...

W 1965 roku, po zakończeniu szkoły średniej, upomniała się o niego armia. Służył w oddziałach specjalnych i niewiele brakowało, by w roku 1968 uczestniczył w interwencji zbrojnej w Czechosłowacji.

- Wszyscy byli już przygotowani do wyjazdu, gdy nagle okazało się, że w całej jednostce są tylko dwa sprawne samochody. Części zapasowe, akumulatory zostały wcześniej sprzedane przez „zapobiegliwych” oficerów. Kary na winnych złodziejskiego procederu posypały się straszliwe, ale do Czechosłowacji już nie pojechaliśmy - opowiada.

Na początku lat siedemdziesiątych Jurkans ukończył studia na wydziale literatury Uniwersytetu Ryskiego. Pracę magisterską pisał o twórczości Jamesa Joyce'a.

- Zawsze bardziej interesowały mnie kierunki humanistyczne - wyjaśnia.

- Szczególnie zająłem się nauką języków obcych. Byłem pewien, że choć ze Związku Sowieckiego nie jest łatwo wyjechać gdziekolwiek, to ze znajomością języków poznam świat, choćby nawet za pośrednictwem odpowiedniej lektury. Jednocześnie uczyłem się niemieckiego i angielskiego. By lepiej poznać te języki, słuchałem w oryginalnej wersji BBC, chodziłem też do portu, by kupować od marynarzy zachodnie wydawnictwa. Najcenniejsze, jakie udało mi się kupić, to były pamiętniki Churchilla - dodaje.

Czytaj również: Łotwa: Szef MSZ: Z okazji święta państwowego życzę Rosji przegrania wojny

Potem Janis próbował zdawać egzamin do moskiewskiej szkoły dyplomatów (MIMO), ale to już były za wysokie progi.

- Tam przyjmowano tylko dzieci partyjnych czynowników, osoby rekomendowane przez regionalne komitety Komsomołu. Nie można było ot tak, po prostu pojechać i zdać egzamin wstępny. Ja tymczasem otrzymałem propozycję pracy w… KGB - wspomina.

- Nie przeszkadzało im nawet to, że nigdy nie byłem ani pionierem, ani komsomolcem, ani też tym bardziej członkiem partii komunistycznej. Dano mi wtedy do wyboru: albo zgadzam się na współpracę, albo też doprowadzą do wyrzucenia mnie z pracy na Uniwersytecie. Nawet nie czekałem. Sam się po prostu zwolniłem. Akurat zmarł mój ojciec. Przejąłem więc jego brygadę remontującą kościoły na Łotwie - dodaje.

Za wcześnie na pożegnanie

Pod koniec lat siedemdziesiątych po raz pierwszy odwiedził Polskę. Zapisał się wtedy na wycieczkę do czeskiej Pragi.

- Nasz pociąg zatrzymał się w Warszawie. Wyszedłem na peron. Coś mnie ścisnęło i zacząłem płakać. Ja - dorosły, trzydziestoletni chłop. Wszyscy wokół mówili po polsku, wszędzie było jakoś tak pięknie. A serce podpowiadało: pozostań w tym mieście. Do pociągu jednak wsiadłem, ale od tego momentu jeszcze bardziej zacząłem się interesować Polską. Śledziłem bardzo uważnie wszelkie doniesienia z okresu Solidarności. Potem stan wojenny. Czułem, jakbym tam w Polsce był i uczestniczył w tych wydarzeniach - opowiada.

Tymczasem nadchodziły przełomowe lata tak dla Jurkansa, jak i samej Łotwy.

- W roku 1987 wykryto u mnie białaczkę. Lekarze powiedzieli, że pewnie długo już nie pożyję. Przez dwa tygodnie leżałem w szpitalnym łóżku i nie myślałem o niczym innym jak o nieuchronności swojej śmierci. Przyjaciele, którzy przychodzili mnie odwiedzać, właściwie się żegnali. A żona, jak się dowiedziałem, już zaczęła sprzedawać moje rzeczy, nie wyłączając psa - mówi.

Po pół roku leczenia choroba się cofnęła. Ale nic nie było już takie jak przedtem. Jurkans rozstał się z żoną, nie chciał też wracać do pracy na budowie. Kilkumiesięczny pobyt w sanatorium na Krymie dał mu czas do przemyśleń. Gdy wrócił, akurat zaczął rozwijać się ruch na rzecz niepodległości Łotwy – „Front Narodowy”.

- Przeczytałem, że szukają osób ze znajomością języków obcych. Przyszedłem na otwarte zebranie Frontu. Organizatorzy w eleganckich garniturach, a ja w jakimś sweterku, dżinsach… Nawet sobie pomyślałem: „gdzie ty, Janis, się pchasz?”. Czułem się przy tych słynnych wtedy działaczach jak człowiek z innego, gorszego świata - opowiada.

- I nagle jakby się coś przede mną uchyliło. Jeden z egzaminujących przypomniał sobie, że przecież widział mnie kiedyś jako pracownika uniwersytetu. Powiedziałem, że wyrzucono mnie stamtąd. Powiedziałem też dlaczego. Okazałem się najlepszym z możliwych kandydatów do pracy w wydziale zagranicznym. Na początek okres próbny, trzy miesiące… - dodaje.

Potem wypadki potoczyły się już błyskawicznie.

- 24 maja 1990 roku zostałem ministrem spraw zagranicznych nowej, niepodległej Łotwy. Byłem pierwszym Łotyszem, który wszedł do siedziby brytyjskiego premiera na 10 Downing Street w Londynie. W maju 1991 r., gdy jeszcze prawie nikt nie uznał niepodległości Łotwy, ja już spotykałem się z prezydentem Francji Mitterandem w Paryżu. Potem podejmował mnie Helmut Kohl. Byłem też w Białym Domu. Wtedy poznałem się również z ministrem spraw zagranicznych Polski Krzysztofem Skubiszewskim. Nasze rozmowy miały całkiem prywatny charakter. Rozmawialiśmy zawsze po polsku, podobnie zresztą jak i ze Zbigniewem Brzezińskim - wspomina.

Leć do Szwecji tworzyć rząd

Wspomnienia z tamtego okresu dotyczą jednak nie tylko momentów wzniosłych, ale i groźnych. Łotwa była państwem, które formalnie jeszcze nie istniało. Nikt wtedy, w roku 1990 czy 1991, nie wiedział, co zrobią Rosjanie.

- W niedzielę 19 stycznia 1991 roku spacerowałem sobie gdzieś w parku. Nagle złapał mnie jakiś człowiek. Poinformował, że przez radio wzywają wszystkich członków rządu. W dżinsach, sportowej koszuli i kurtce futrzanej z miejsca wyjechałem do siedziby premiera. Na posiedzeniu rządu uznano, że natychmiast powinienem wyjechać za granicę, by w razie jakichkolwiek ruchów sowieckich na Łotwie reprezentować mój kraj w świecie. Pełnomocnictwo obejmowało także ewentualne tworzenie rządu emigracyjnego - mówi.

- Od razu odwieziono mnie na lotnisko. Poleciałem samolotem do Sztokholmu. Tam miałem pierwsze oficjalne spotkanie z przedstawicielami szwedzkiego ministerstwa spraw zagranicznych. Dostałem też pieniądze od gospodarzy na hotel i ubranie - bo ciągle przecież byłem w tych nieszczęsnych dżinsach i sportowej koszuli. Dopiero w marcu wróciłem do Rygi. Sytuacja powtórzyła się pięć miesięcy później podczas puczu Janajewa - dodaje.

Co zrobią Rosjanie?

- Jechałem ryskimi ulicami na lotnisko i wszędzie mijałem transportery opancerzone. Nie wiedziałem, czy nie jest to ostateczne pożegnanie z Łotwą. Plotka wtedy goniła plotkę. Mówiło się, że w Moskwie są już gotowe spisy ludzi, działaczy niepodległościowych w poszczególnych republikach, których zaraz będzie się rozstrzeliwać. Na lotnisku pogranicznicy (ciągle na służbie moskiewskiej!) zatrzymali mnie i kazali czekać. Udało mi się jakoś dostać do telefonu. Dodzwoniłem się do naszego… posła honorowego w Belgii. Raportowałem, że nie wiadomo, czy uda mi się wylecieć i bardzo prosiłem o ewentualne nagłośnienie sprawy w europejskich mediach. Poseł był Szwedem mieszkającym w Belgii, gdzie prowadził duży biznes. Zadzwonił więc do linii SAS, która to miała mnie wywieźć z Rygi do Kopenhagi i powiedział, że dopóki mnie nie będzie na pokładzie samolotu, niech nikt się nie odważy wystartować - wspomina.

- O tym dowiedziałem się już później, bo na lotnisku nadal nic nie wiedziałem. Siedziałem w poczekalni dla VIP-ów i umierałem z niepokoju. Zaszedł do mnie jakiś major. On mi powiedział, że ma rozkazy z Moskwy, aby nikogo z nieuznawanych przez Moskwę władz Łotwy nie wypuszczać, a ja mu udowadniałem, że zakończy się to międzynarodowym skandalem. Bo samolot konsekwentnie nie wylatywał, czekając na mnie. W końcu dałem mu po prostu tysiąc dolarów. I jakby nowy duch wstąpił w oficera. Wszak wtedy w sowieckiej armii zarabiało się nie więcej (w przeliczeniu) jak 15 dolarów miesięcznie. Sam oficer mnie przeprowadził aż do trapu samolotu. A tu po paru dniach okazało się, że cały ten zamach stanu wyglądał jak farsa. Wróciłem więc wtedy na Łotwę, która rychło stała się już oficjalnie niepodległa - dodaje.

Sentyment do Polski trwa

Potem przez 15 lat był posłem, ale teraz jest już poza polityką. Wydaje się trochę nią rozczarowany. Szczególnie tym, że państwo łotewskie nie potrafiło stać się ojczyzną dla żyjących na jego terytorium Rosjan. Ustawy o obywatelstwie pozbawiły jedną trzecią mieszkańców kraju prawa do niego. Choć wielu Rosjan mimo wszystko uzyskało je z czasem, to jednak bardzo często nie traktują oni Łotwy jak swojej ojczyzny, nie mając z tym krajem, jego tradycją, świętami, jakiegokolwiek związku emocjonalnego. On sam na punkcie losów mniejszości jest szczególnie czuły.

- Znów nachodzą mnie reminiscencje związane z moją polskością. Marzę, że Polska zacznie pomagać na Łotwie polskim szkołom, choćby w takim wymiarze, jak to się dzieje na Litwie i Białorusi. To pomoże odkryć wielu ludziom, tu na Łotwie, ich polskie korzenie. Ubolewam też nad tym, że w kioskach nie mogę kupić polskich gazet i czasopism, polskich książek, płyt, programów telewizyjnych, choćby na płytach. Bo mój wnuk może mógłby pójść do polskiej szkoły. Ale jak go do tego przekonam, kiedy nie mogę mu ofiarować atrakcyjnej książki dla dzieci czy jeszcze lepiej płyty z polskimi filmami dziecięcymi - konkluduje.