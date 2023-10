Polaryzacja w wyborach 2023 jednak opłaciła się

Polaryzacja stanowisk w kampanii najbardziej opłaciła się dwóm największym komitetom. Bodziec emocjonalny sprawił, że mamy tak wysoką frekwencję i tak dobry wynik PiS i Koalicji Obywatelskiej - komentuje dla WNP.PL ekspert od spraw marketingu politycznego dr Sergiusz Trzeciak.

Wyniki exit poll obarczone są dużą dozą błędu, stąd dla ekspertów zajmujących się polską sceną polityczną mają znaczenie w poznaniu pewnych preferencji wyborczych. Jednak na tę chwilę jeszcze nic nie jest do końca przesądzone i różne scenariusze są możliwe.

Jedno, co jest oczywiste i nie podlega dyskusji, to jest frekwencja. Warto wskazać, że w żadnym badaniu sondażowym przez wyborami niemal żadna pracownia badawcza nie podała, że może ona przekroczyć 70 procent. Wyjątkiem w ostatnim tygodniu był sondaż CBOS, gdzie chęć oddania głosu zadeklarowało 87 proc. badanych. Wysoka frekwencja - według badania exit poll firmy Ipsos na poziomie 72,9 proc. - świadczy więc o ogromnej mobilizacji głosujących.

Polaryzacja stanowisk w kampanii wyborczej przyniosła najlepsze efekty dla PiS i KO

- Polaryzacja stanowisk w kampanii wyborczej była dostrzegalna na każdym kroku. Paradoks polega na tym, że owa polaryzacja opłaciła się najbardziej dwóm największym komitetom. Bodziec emocjonalny pokazał, że radykalizacja opinii wyzwala z letargu tak zwany miękki elektorat. Zwyczajowo tacy głosujący patrzą na to, jaka jest pogoda, czy na przykład nie będzie padać deszcz, gdy będą szli do lokalu wyborczego. Zastanawiają się, jakie mają plany na niedzielę, zaplanowane spotkania towarzyskie. A teraz ludzie poszli do komisji, stali w kolejce, w nocy - powiedział WNP.PL dr Sergiusz Trzeciak, ekspert od marketingu politycznego, autor niedawno wydanej książki "Drzewo kampanii wyborczej 2.0 - czyli jak wygrać wybory".

Bardzo dużo osób zdecydowało niemal w ostatniej chwili, że weźmie udział w głosowaniu. Być może to tłumaczy brak wcześniejszych wskazań w przypadku przeprowadzania badań sondażowych. Zaskoczenie jest ogromne jeszcze z tego powodu, że, jak tłumaczy dr Trzeciak: - To jest pewien fenomen, że w tych wyborach PiS mógł, a zapewne tak się stanie, zwiększył swój stan posiadania, czyli zbierze więcej głosów niż przed czterema laty, a mimo to straci władzę (na razie wyniki exit poll wskazują jednak na to, że PiS trochę wyborców względem 2019 roku stracił - red.).

Zdaniem Sergiusza Trzeciaka trudno więc wysnuć jednoznaczny wniosek, że ludzie odwrócili się od PiS-u i poparli gremialnie Koalicję Obywatelską.

- Polaryzacja sprzyja większym. Jeszcze 2-3 lata temu wcale nie było wiadome, że to Platforma Obywatelska będzie główną siłą opozycyjną. Tymczasem ona też dostała więcej głosów niż w 2019 roku. A mniejsze ugrupowania opozycyjne tylko dołożyły się do tej zwycięskiej układanki - twierdzi.

Wyniki Konfederacji wskazują, że raczej znowu nie znajdzie się w rządzie

Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, ale nie do końca może być zadowolone, bo według wyników exit poll nawet z Konfederacją nie będzie w stanie stworzyć rządu większościowego. Straci władzę, bo trudno będzie przyjąć założenie, że powstanie rząd mniejszościowy.

- Jest zbyt wcześnie na jednoznaczne komentarze na temat przyszłej sytuacji związanej z tworzeniem rządu, ale wydaje się, że jeśli w przypadku Konfederacji wstępny odczyt wskazujący, że może ona uzyskać około 6,5-7 procent głosów, nie zmieni się, to oznacza, że trudno będzie stworzyć przez PiS koalicję większościową - ocenia dr Sergiusz Trzeciak.