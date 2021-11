Policja bada sprawę spotkania w sądzie w Żywcu i interwencji funkcjonariuszy

Policja bada, czy spotkanie, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w sądzie w Żywcu, stanowiło naruszenie prawa – wynika ze stanowiska, które w poniedziałek opublikowała żywiecka komenda. Funkcjonariusze sprawdzają też poprawność policyjnej interwencji.

Spotkanie - jak podały lokalne media - zarejestrował i opublikował w internecie mężczyzna, który otrzymał wezwanie do sądu za brak maseczki. Miał on pomylić drzwi i wejść do innej sali. "Jak twierdzi, odbywała się tam prywatna impreza, gdzie na stole rozstawione były talerze z jedzeniem i siedziało ok. 30 osób bez maseczek" - podano. Mężczyzna wezwał policję. Na filmie są interweniujący funkcjonariusze, ale nie widać, by weszli do środka sali.

Żywiecka policja w poniedziałek opublikowała stanowisko, z którego wynika, że w miniony czwartek przed godziną 15 wpłynęło zgłoszenie "o nieprawidłowościach, do jakich miało dojść w sądzie". "Miały dotyczyć niestosowania się do obowiązujących przepisów dotyczących noszenia maseczek. Na miejsce pojechali policjanci, którzy podjęli interwencję oraz poczynili ustalenia dotyczące zaistniałej sytuacji. W chwili obecnej w sprawie prowadzone są czynności (…), mające na celu (…) ustalenie czy doszło do naruszenia prawa" - poinformowała policja.

Funkcjonariusze podkreślili, że "nagranie nie przedstawia całości przebiegu interwencji". Zaznaczyli, że nieprawdą jest to, co pojawia się w komentarzach internautów, że w ogóle nie zadziałali. "Policjanci przeprowadzili interwencję i zebrali informacje, dzięki którym prowadzone jest postępowanie wyjaśniające" - napisali w stanowisku. Wszystko zostało odnotowane w policyjnych systemach.

Pomimo tego, aby wyjaśnić sprawę oraz "rozwiać wątpliwości" co do samej interwencji, żywiecki komendant powiatowy polecił dokładnie wyjaśnić jej przebieg.

W poniedziałek rzecznik bielskiego sądu okręgowego sędzia Jarosław Sablik poinformował PAP, że postępowanie wyjaśniające w sprawie spotkania wszczęli także prezesi sądów: okręgowego i rejonowego w Żywcu. "O wynikach będziemy informowali. W tej chwili jest zbyt wcześnie, bym mógł cokolwiek powiedzieć o przedmiocie tego spotkania" - powiedział w rozmowie z PAP sędzia Jarosław Sablik.