Policja: FBI szkoliło polskich kontrterrorystów, jak w tłumie obezwładnić napastnika strzelającego do ludzi

"Active shooter" to napastnik z bronią, który chce dać upust frustracji, strzelając do ludzi w miejscu publicznym, np. w szkole czy na ulicy. Jak go obezwładnić, uczyli polskich kontrterrorystów, mający duże doświadczenie w takich interwencjach funkcjonariusze FBI.

Grupa policyjnych instruktorów-kontrterrorystów na początku sierpnia szkoliła się pod czujnym okiem specjalistów z FBI, co robić, gdy obiektem interwencji jest tzw. active shooter.

Jak tłumaczy rzecznik Komendanta Głównego Policji inspektor Mariusz Ciarka, chodzi o tzw. aktywnych strzelców, którzy charakteryzują się przede wszystkim nieprzewidywalnością i brutalnością działania.

"Sprawca, chcąc dać upust swojej frustracji, atakuje w miejscach, w których przebywa wiele osób, np.: placówkach edukacji, galeriach handlowych czy parkach. Napad agresji, chęć zemsty czy niepoczytalność są zazwyczaj głównymi siłami napędowymi jego działania" - powiedział rzecznik.

Według koordynatorów szkolenia w tego typu sytuacjach ważniejsze od formy ataku jest to, jakie działania podejmą policjanci, którzy jako pierwsi pojawią się na miejscu zdarzenia. Dlatego tak ważne jest między innymi to, aby znali oni zasady oraz procedury postępowania w tego typu sytuacjach.

"Teraz instruktorzy wiedzę, którą zdobyli, będą mogli przekazać kolegom, którzy na co dzień jako pierwsi pojawiają się na miejscu interwencji. Dzięki temu będzie istniała szansa, np. na uniknięcie albo zminimalizowanie zagrożenia" - powiedział insp. Ciarka.

W szkoleniu udział wzięli kontrterroryści z CPKP "BOA", przedstawiciele Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z całego kraju oraz instruktorzy ze szkół Policji. Scenariusz przeprowadzonego przez amerykańskich instruktorów szkolenia przygotowany był w oparciu o realne sytuacje, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich lat z udziałem tzw. active shooter. Polscy funkcjonariusze uczyli się podczas prowadzonych symulacji nie tylko odpowiedniego reagowania, ale także na co zwracać uwagę, kiedy już sami będą szkolili innych.

"Ważnym elementem ćwiczeń było również doskonalenie wykorzystania umiejętności, które każdy policjant posiada po zakończeniu szkolenia podstawowego w sytuacjach, w których trzeba będzie odeprzeć atak napastnika" - dodał rzecznik KGP. "Chodzi o to, by potrafił w momencie zagrożenia wykorzystać w jak najlepszy sposób całą swoją wiedzę i umiejętności, tak, żeby zdobyć przewagę nad napastnikiem i tym samym uratować zdrowie, a być może nawet życie innych" - wyjaśnił insp. Mariusz Ciarka.

Na podstawie przeprowadzonego przez funkcjonariuszy FBI szkolenia w Biurze Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP opracowana zostanie koncepcja szkoleń specjalistycznych dla policjantów prewencji w zakresie reagowania na sytuacje z udziałem tzw. active shooter.

