Policja przypomina: dzieci do 150 cm wzrostu muszą być przewożone w fotelikach

Od dłuższego czasu nie obowiązuje już granica wieku dla przewożenia dzieci w fotelikach, ważna jest zaś granica wzrostu - w fotelikach muszą jeździć dzieci mierzące mniej niż 150 cm - przypomniał w związku z trwającymi feriami nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Od piątku, 13 stycznia - związku z trwającymi w części województw feriami - policjanci ruchu drogowego prowadzą wzmożone kontrole, podczas których zwracają szczególną uwagę m.in. na sposób przewożenia pasażerów. Jeszcze przed rozpoczęciem ferii - od 9 do 13 stycznia - lubelska policja w trakcie akcji "Bezpieczny Maluch" przeprowadziła blisko 2 tys. kontroli pojazdów, podczas których ujawniła ponad tysiąc wykroczeń. Ponad 500 z nich dotyczyło niekorzystania z pasów bezpieczeństwa. W 60 przypadkach dzieci przewożone były bez fotelika.

"Przypominam, że już od dłuższego czasu, według przepisów nie obowiązuje granica wieku dla przewożenia dzieci w fotelikach. Ważna jest granica wzrostu - w fotelikach muszą jeździć dzieci mierzące mniej niż 150 cm" - powiedział nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Dodał, że fotelik samochodowy powinien być dostosowany m.in. do wagi i wzrostu dziecka. Podkreślił też, że bezwzględnie zakazane jest przewożenie dziecka poniżej 3 lat w pojeździe niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i urządzenia przytrzymujące dzieci.

"Dzieci do 150 cm wzrostu mogą podróżować na przednim siedzeniu w foteliku lub innym urządzeniu podtrzymującym. Sugeruję wybór fotelika w asyście doświadczonego fachowca na co dzień zajmującego się tą tematyką" - powiedział Opas. "Mimo że przepisy dopuszczają korzystanie z innych urządzeń podtrzymujących dla dziecka sam osobiście nigdy nie odważyłbym się ruszyć w podróż bez jak najbezpieczniejszego homologowanego fotelika dostosowanego do parametrów syna" - dodał.

Policjant przypomniał, że dzieci od 135 cm wzrostu mogą podróżować na tylnym siedzeniu w pasach bezpieczeństwa bez fotelika, jeśli ważą więcej niż 36 kg. "Można przewozić dzieci w fotelikach na przednim siedzeniu i tyłem do kierunku jazdy w samochodzie z poduszką powietrzną tylko po dezaktywacji poduszki. Obowiązek przewożenia w foteliku lub innym urządzeniu nie obejmuje dzieci z zaświadczeniem lekarskim o przeciwwskazaniu do jego stosowania" - zaznaczył.

Przypomniał też przy okazji, że zwolnione z zapinania pasów są kobiety w widocznej ciąży, osoby z zaświadczeniem lekarskim, taksówkarze, instruktorzy i egzaminatorzy szkół jazdy, funkcjonariusze SOP i Żandarmerii Wojskowej oraz zespoły medyczne.

"Gdy samochodem jedzie troje dzieci, dwoje ma nakaz podróżowania w fotelikach na tylnym siedzeniu, a dziecko, które ma co najmniej 3 lata, może zajmować obok nich miejsce bez fotelika, ale w zapiętych pasach bezpieczeństwa" - powiedział.

Przypomniał, że za złamanie przepisów grozi mandat w wysokości 300 zł i 6 punktów karnych. "To jednak nic w porównaniu z zagrożeniem, jakie niewłaściwe przewożenie dziecka w samochodzie niesie dla jego zdrowia i życia" - zaznaczył.

Ferie zimowe w szkołach przewidziano w czterech terminach. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, nastąpi między 14 stycznia a 26 lutego. Wolne od szkoły jako pierwsi mają uczniowie szkół w województwach: lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim.

Od 21 stycznia ferie zimowe rozpoczną się dla uczniów z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Od 28 stycznia do 12 lutego przerwę w nauce będą mieć uczniowie z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Od 11 do 26 lutego odpoczywać będą uczniowie z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

autor: Marcin Chomiuk

