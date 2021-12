Policja: Także św. Mikołaj może się stać ofiarą oszustów; uważajmy na fałszywe SMS-y

Pochłonięci gorączką świątecznych zakupów łatwo możemy dać się oszukać – mówił PAP oficer prasowy KPP w Pile st. sierż. Wojciech Zeszot. O tym, jak chwila nieuwagi może doprowadzić do poważnych kłopotów – w klipie stworzonym przez policjantów – przekonał się nawet sam św. Mikołaj.

W policyjnym spocie św. Mikołaj wraca do swojego domu. Przegląda listy i zdaje sobie sprawę, że może nie zdążyć przygotować wszystkich podarków. Włącza tablet, zakupy robi w sklepie internetowym. Po chwili otrzymuje wiadomość SMS, że z jego paczką "są jakieś problemy" i musi dopłacić, by przesyłka dotarła na czas. I tak właśnie zaczynają się jego problemy.

"Św. Mikołaj w naszym spocie pokazuje, że każdy z nas musi być czujny, że chwila nieuwagi może doprowadzić do poważnych kłopotów, a oszuści nie +oszczędzają+ nikogo - nawet św. Mikołaja" - powiedział PAP oficer prasowy KPP w Pile st. sierż. Wojciech Zeszot.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile (Wielkopolskie) przygotowali specjalny spot, który ma ostrzegać przed oszustami i fałszywymi wiadomościami SMS.

"Pomysł pojawił się w odpowiedzi na to, co się aktualnie dzieje; przypadki takich oszustw pojawiają się bardzo często, szczególnie w okresie przedświątecznym. Musimy mieć świadomość, że przestępcy działają cały czas i próbują wyłudzić od nas pieniądze na różne sposoby. W ostatnim czasie mieliśmy sporo przypadków ataków poprzez SMS-y; oszuści w wiadomości przesyłali link informując, że aby paczka doszła do odbiorcy niezbędna jest rzekomo jakaś dopłata - a okazywało się, że link albo infekował telefon, czy komputer, albo przenosił nas na fałszywą stronę banku, a dane, które tam podawaliśmy: hasła, loginy - od razu trafiały do przestępców" - powiedział Zeszot.

"Pandemia spowodowała, że zakupy przez internet, te wszystkie internetowe transakcje, stały się bardziej popularne - a to otworzyło niestety jeszcze szerzej tę furtkę dla przestępców" - dodał.

Za scenariusz i realizację spotu odpowiedzialne były asp. Olimpia Kubińska, sierż. Magdalena Szukajło oraz oficer prasowy komendy st. sierż. Wojciech Zeszot. Zdjęcia do filmu były realizowane przez dwa dni. W rolę św. Mikołaja i grającego w spocie przestępcy - wcielili się pilscy policjanci.

"Przy każdej możliwej okazji apelujemy o ostrożność. O to, by uważać na fałszywe wiadomości, by nie klikać w żadne linki. Tym razem postanowiliśmy ten nasz apel pokazać nieco inaczej i stworzyć spot, który mamy nadzieję dotrze ze swoim przesłaniem jeszcze szerzej" - mówił.

"Liczymy na to, że ten film i pokazanie tego problemu w taki sposób, zadziała na wyobraźnię odbiorców, że ten apel pozostanie im w pamięci. I kiedy spotkają się z taką sytuacją w swoim życiu - przypomną sobie te sceny i to, w jaki sposób działają przestępcy" - podkreślił Zeszot.

W spocie wystąpili: mł. asp. Andrzej Piszczek, st. sierż. Paweł Miler, asp. Leszek Suder oraz Nieetatowa Grupa Realizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Pile. Przy realizacji projektu współpracowali także: Emilia Stachowicz, podinsp. Andrzej Latosiński i st. sierż. Adam Ozimina.