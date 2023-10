Policja: w jeziorach na Warmii i Mazurach utonęło w tym roku 19 osób

Od początku roku w jeziorach na Warmii i Mazurach utonęło 19 osób, w tym 10 osób w czasie wakacji. To mnie niż rok temu, kiedy życie straciło 38 osób - podała w czwartek warmińsko-mazurska policja.

Podsumowując sezon na wodzie warmińsko-mazurska policja informuje, że od początku maja do końca września policyjni wodniacy, współpracowali z innymi służbami, dbając o to, by na wodach Warmii i Mazur nie dochodziło do groźnych zdarzeń, a lekceważący przepisy sternicy, ponosili odpowiednie konsekwencje.

"Niestety nie zabrakło utonięć, ale ich liczba jest znacznie mniejsza niż rok wcześniej. Policjanci nie mieli pobłażania wobec nietrzeźwych sterników i osób, które swoim zachowaniem stwarzały zagrożenie dla innych. Brali też udział w akcjach ratunkowych, dzięki którym ocalone zostało mienie, zdrowie i życie osób potrzebujących pomocy"- podała policja w komunikacie.

Zdecydowanie mniej utonięć niż rok wcześniej - to najważniejsza informacja podsumowująca sezon wodny na Warmii i Mazurach. W 2023 roku w akwenach regionu w trakcie sezonu wodnego życie straciło 19 osób, podczas gdy rok wcześniej utonęło 38 osób. Podczas tegorocznych wakacji życie w wodzie straciło 10 osób a rok wcześniej 21 osób.

W trakcie sezonu żeglugowego od początku maja do końca września policyjni wodniacy, wypływając czasami również z funkcjonariuszami innych służb, podjęli 1,9 tys. interwencji na wodach lub terenach przywodnych. W ich trakcie wykonali ponad 3,3 tys. badań trzeźwości i wyciągnęli konsekwencje wobec 25 sterników będących pod wpływem alkoholu oraz wobec 55 osób, które korzystały z jednostek pływających niebędących pojazdem mechanicznym (np.: kajaki, rowery wodne).

Ponadto stwierdzili ponad 1,7 tys. wykroczeń, które w większości skończyły się pouczeniami, jednak niektóre były na tyle rażące, że policjanci zdecydowali o ukaraniu ich sprawców mandatami. Takich przypadków było 660, a w 49 interwencje zakończyły się sporządzeniem wniosku o ukaranie kierowanym do sądu.

Te interwencje dotyczyły m.in. 3 wypadków i 18 kolizji do jakich doszło w ruchu wodnym. Policjanci uczestniczyli również w 13 akcjach ratunkowych, w trakcie których ratowali ludzkie mienie, zdrowie i życie.

Policyjni wodniacy kończą sezon i stopniowo ściągają z wody swoje łodzie, by przygotować je do równie intensywnej służby w przyszłym roku - podała warmińsko-mazurska policja.