Policja: w pielgrzymce kobiet w Piekarach Śląskich brało udział ok. 40 tys. wiernych

W niedzielnej pielgrzymce kobiet i dziewcząt w Piekarach Śląskich uczestniczyło około 40 tys. wiernych – szacują policjanci, którzy informują, że nie odnotowali żadnych incydentów.

Pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej zgromadziła tysiące mieszkanek Śląska i innych regionów. Jej centralnym punktem była przedpołudniowa msza św. na piekarskiej Kalwarii, której przewodniczył metropolita warmiński abp Józef Górzyński. Wcześniej słowo społeczne do pątniczek skierował metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

Na kilka dni przed pielgrzymką policjanci uprzedzali zmianach w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej, przestrzegali też przed kieszonkowcami. "Było bardzo spokojnie, nie odnotowaliśmy żadnych incydentów. Nie było nawet większych kłopotów związanych z ruchem samochodowym, co zdarzało się w poprzednich latach" - powiedział w niedzielę po południu PAP oficer prasowy piekarskiej policji mł. asp. Łukasz Czepkowski.

Piekary Śląskie są ośrodkiem kultu maryjnego od kilkuset lat. Pierwsza pielgrzymka do tamtejszego sanktuarium przybyła w 1676 r. Majowa pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców oraz sierpniowa pielgrzymka kobiet i dziewcząt gromadzą co roku dziesiątki tysięcy wiernych i należą do najważniejszych wydarzeń religijnych na Górnym Śląsku.

