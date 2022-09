Policja zatrzymała 49-latkę, która ukrywała się ponad rok przed więzieniem za oszustwa w firmie

Ponad rok ukrywała się - skazana na 4 lata więzienia i spłatę łącznie ponad 5,9 mln zł - 49-letnia b. księgowa jednej z dużych podbiałostockich firm. Prawomocny wyrok zapadł w lutym 2021 roku, ale kobieta nie zgłosiła się do odbycia kary. Odszukali ją i zatrzymali policjanci.

O zatrzymaniu poinformował w czwartek zespół prasowy podlaskiej policji; sprawą zajmowali się funkcjonariusze z zespołu poszukiwań Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku we współpracy z policjantami pionu kryminalnego z Łap.

49-latka była poszukiwana listem gończym. Policjanci nie ujawniają szczegółów swoich działań. Kobieta, która po prawomocnym wyroku nie zgłosiła do odbycia kary i ukrywała się ponad rok, została zaskoczona na jednej z posesji w gminie Dobrzyniewo Duże.

Ponad półtora roku temu kobietę prawomocnie skazano za przywłaszczenie pieniędzy oraz doprowadzenie spółki do ogromnej straty. Prokuratura zarzucała jej, że - działając od jesieni 2007 roku do wiosny 2015 roku - przywłaszczała pieniądze podbiałostockiej firmy, m.in. poprzez fałszowanie danych o wpłatach gotówkowych w systemie księgowym przedsiębiorstwa. Doprowadziła też do dużych strat finansowych bezprawnie udzielając kontrahentowi rabatów (wyższych, niż uzgodnione z kierownictwem firmy) za terminowe wpłaty zobowiązań.

Informując o jej zatrzymaniu policja przypomina, że dane osobowe wraz z wizerunkami osób poszukiwanych, można znaleźć na stronie poszukiwani.policja.pl. Podkreśla, że zapewnia anonimowość wszystkim osobom, które poinformują najbliższą jednostkę policji lub zadzwonią na numer alarmowy 112 z informacją o miejscu pobytu osoby poszukiwanej.

