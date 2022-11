Policjanci uratowali psiaka; za pomocą internetu odnaleźli właściciela.

Psa, który wpadł do lodowatej wody, uratowali oświęcimscy policjanci. Zwierzę zostało ogrzane i nakarmione. Funkcjonariusze poprzez media społecznościowe odnaleźli właściciela – oznajmiła w poniedziałek rzecznik policji w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka.

"W sobotę rano policjanci otrzymali informację, że w przydrożnym rowie wypełnionym wodą jest pies. Szybko go znaleźli. Trzęsące się z zimna zwierzę nie potrafiło o własnych siłach wyjść z lodowatej wody. Policjanci wyjęli go z rowu, otulili kocem i zabrali do radiowozu. Kiedy suczka nieco się oswoiła, policjanci podzielili się z nią kanapkami oraz napoili. Następnie zrobili jej zdjęcie i przesłali na portale społecznościowe, by odnaleźć właściciela" - powiedziała Małgorzata Jurecka.

Po kilkudziesięciu minutach do dyżurnego oświęcimskiej komendy zatelefonował mieszkaniec Osieka. "Powiedział, że suczka jest jego własnością, a poszukiwał jej od dwóch dni. Szczęśliwy futrzak trafił pod opiekę właściciela, który bardzo dziękował policjantom za jego uratowanie" - podała Jurecka.

Zdaniem policjantki, podziękowania należą się również internautom, którzy błyskawicznie przekazywali komunikat o poszukiwaniach właściciela suczki. "Informacja szybko dotarła do właściciela. Dzięki temu psiak zamiast do schroniska trafił do swojego domu" - zaznaczyła.