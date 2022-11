Policjanci zatrzymali Ukraińca poszukiwanego za zabójstwo

Policja zatrzymała 41-letniego obywatela Ukrainy poszukiwanego przez ukraiński wymiar sprawiedliwości za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem - poinformowała w środę PAP mł. asp. Malwina Wlazło z zespołu prasowego mazowieckiej policji.

Mężczyzna został zatrzymany w ub. tygodniu w Mielcu (Podkarpackie). Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu (Podkarpackie) zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. "Wkrótce ma być rozpatrywany wniosek o ekstradycję 41-latka" - powiedziała mł. asp. Wlazło.

41-latek był poszukiwany na podstawie międzynarodowego listu gończego wydanego przez ukraiński wymiar sprawiedliwości za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.

Obywatel Ukrainy ukrywał się od lutego. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu mieli informację, że może on przebywać na terenie Polski. Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Sekcji Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego.

"Mężczyzna zmieniał adresy zamieszkania. Gdy policjanci trafili na jego ślad, od razu wsiedli w radiowozy, kierując się do Mielca" - powiedziała policjantka z Radomia. Jak ustali mundurowi, mężczyzna miał mieszkać w jednym z hoteli i starać się o pracę na budowie. Policyjni "poszukiwacze" zatrzymali go w ubiegłą środę rano, gdy wsiadał do samochodu. Podejrzany był kompletnie zaskoczony.

W działaniach związanych z zatrzymaniem mężczyzny udział brali również funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.