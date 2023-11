Policjant wspiął się po balkonach na drugie piętro, by uratować rodzinę

St. sierż. Ivo Kopijasz z komisariatu w Chełmku, podczas pożaru bloku, wspiął się po balkonach na drugie piętro, gdzie przebywała czteroosobowa rodzina i pomógł w jej ewakuacji – podała w poniedziałek rzecznik oświęcimskiej policji asp. szt. Małgorzata Jurecka.

Rzecznik podała, że do pożaru doszło z czwartku na piątek. "Najszybciej na miejscu byli patrolujący okolicę sierż. szt. Michał Korczyk oraz st. sierż. Ivo Kopijasz. Policjanci zakręcili zawór z gazem, a następnie - pomimo zadymienia - wbiegli do klatki schodowej nakazując mieszkańcom opuszczenie bloku" - powiedziała Małgorzata Jurecka.

Gdy większość mieszkańców była już przed blokiem Kopijasz z Korczykiem ustalili, że brakuje jeszcze małżeństwa z dwójką małych dzieci: trzyletnią dziewczynką oraz dwutygodniowym noworodkiem. Mieszkali na drugim piętrze, bezpośrednio nad płonącym mieszkaniem.

"Ivo Kopijasz, podejrzewając, że są oni zagrożeni, wspiął się na drugie piętro balkonach. Okazało się, że rodzina spała. Policjant ich obudził i polecił, by rodzina z dziećmi wyszła na balkon. Zaraz potem Kopijasz z mężczyzną wrócili do mieszkania, by mokrymi ręcznikami uszczelnić drzwi przed przedostawaniem się dymu. Spakowali też najpotrzebniejsze rzeczy dla dzieci. Wszystkich z balkonu ewakuowali niedługo potem strażacy" - zrelacjonowała Jurecka.

Strażacy ugasili pożar i oddymili budynek. Mieszkańcy mogli do niego wrócić po dwóch godzinach. "Do siebie nie wrócił jedynie mężczyzna, którego mieszkanie uległo spaleniu. Jak się okazało był poszukiwany przez sąd w Tychach. Został zatrzymany. W sobotę trafił do aresztu, gdzie spędzi najbliższe 50 dni za wykroczenia porządkowe" - powiedziała Małgorzata Jurecka.

Policjant Ivo Kopijasz po akcji ratunkowej trafił do szpitala. Podtruł się dymem.

Małgorzata Jurecka podkreśliła, że st. sierż. Ivo Kopijasz służy w policji od sześciu lat. "Jest też ratownikiem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Podejmował już kilka interwencji ratujących ludzkie życie. W styczniu 2020 roku wspólnie z innym policjantem wyniósł mężczyznę z palącego się mieszkania. W sierpniu ubiegłego roku wspólnie z funkcjonariuszem z patrolu wyprowadził dwóch mężczyzn z zadymionego domu. Podczas minionego lata udzielił pierwszej pomocy kierowcy poważnie rannemu w wypadku drogowym" - dodała rzecznik.

Policjant w lutym 2023 roku został wyróżniony przez ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji medalem imienia podkom. policji Andrzeja Struja. "Odznaczenie przyznawane jest policjantom, którzy zarówno w służbie, jak i poza nią wykazali się bohaterstwem w ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia" - powiedziała Jurecka.