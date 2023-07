Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan jest niekwestionowanym mistrzem dobijania targów na scenie międzynarodowej - ocenia w sobotę portal Politico, komentując szczyt NATO w Wilnie i niedawną wizytę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Stambule.

"Każdy, kto myślał, że długość rządów Erdogana osłabiła jego zdolność zaskakiwania, musiał być w szoku, obserwując jego popis siły na niedawnym szczycie NATO w Wiline" - komentuje portal.

Największa niespodzianka? Poparł starania Ukrainy o przystąpienie do NATO

Turecki prezydent wstrząsnął zachodnimi sojusznikami - i Władimirem Putinem - gdy otwarcie poparł starania Ukrainy o przystąpienie do NATO. Krótko potem ogłosił nowy, niemożliwy do spełnienia warunek dotyczący odrzucenia weta w sprawie członkostwa Szwecji w NATO: Unia Europejska musi najpierw przyspieszyć starania Turcji o przyjęcie do Wspólnoty - przypomina Politico.

"Erdogan tego samego dnia wykonał nagle piruet: po miesiącach blokowania, zaskakując wszystkich, zrezygnował z weta i zgodził się na akcesję Szwecji do NATO" - dodaje portal.

Wcześniej turecki przywódca - podczas spotkania z prezydentem Ukrainy w Stambule - uwolnił dowódców ukraińskiego Pułku Azow, którzy mieli według wcześniejszych umów pozostać w Turcji do końca wojny na Ukrainie.

Cytat. "Prezydent rozgrywał wszystkie strony, kapryśnie targował się, by dostać to, czego chciał"

"Na pierwszy rzut oka wszystko to wygląda chaotycznie, jednak zachowanie Erdogana nosi wszelkie znamiona osmańskiej etykiety i rytuału targowania się na stambulskim bazarze" - zwraca uwagę Politico. Zdaniem Richa Outzena z think tanku Atlantic Council "prezydent rozgrywał wszystkie strony, kapryśnie targował się, by dostać to, czego chciał".

"Myślę, że Erdogan zawsze grał, mając z tyłu głowy fakt, że w końcu zgodzi się na włączenie Szwecji. Chciał po prostu - wiedząc o zbliżającym się szczycie NATO - ugrać najlepszą dla siebie umowę" - ocenia Outzen.

Pomimo sygnalizowanego zwrotu ku Zachodowi, Erdogan nadal będzie "grać na dwa fronty"

"Jednym z tych ustępstw jest sprawa sprzedaży Turcji 40 amerykańskich samolotów F-16" - podkreśla portal. Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan odrzucał sugestie, że istnieje związek między wycofaniem weta i sprzedażą samolotów. Amerykańscy posłowie jednak - którzy sprzedaży się sprzeciwiają - znaleźli się ostatnio pod presją ze strony administracji prezydenta Joe Bidena, która nasiliła się przed organizowanym na Litwie szczytem - zaznacza Politico.

Poza tym, w dokumencie opublikowanym po spotkaniu Erdogana z sekretarzem generalnym NATO i premierem Szwecji napisano, że sojusznicy "zgadzają się, że pomiędzy partnerami nie powinno być miejsca dla barier i sankcji nakładanych na sprzedaż uzbrojenia". Funkcjonujące embargo zostało nałożone na Turcję w reakcji na zakup przez Ankarę rosyjskiego uzbrojenia oraz interwencje zbrojne w sąsiedniej Syrii.

Ekspert Atlantic Council uważa, że pomimo sygnalizowanego zwrotu ku Zachodowi, Erdogan nadal będzie "grać na dwa fronty", kontynuując tradycję tureckiej polityki zagranicznej.