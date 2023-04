Politolog: dystansowanie się od USA jest śmiertelnie groźne

Koncepcja budowania polityki europejskiej w oderwaniu od USA nie jest nowa we Francji; to jest polityka, która z polskiego punktu widzenia nie ma żadnego sensu; dystansowanie się od USA jest śmiertelnie groźne – mówi Salonowi 24 prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego.

Prezydent Francji Emmanuel Macron w drodze powrotnej z niedawnej wizyty w Chinach, powiedział m.in., że Europa musi się oprzeć presji, by stać się "naśladowcą Ameryki"; domagał się "strategicznej autonomii Europy". Odnosząc się do napięć między Chinami a USA w sprawie statusu Tajwanu, ostrzegł, że wielkim ryzykiem dla Europy jest "uwikłanie się w kryzysy, które nie są nasze".

Zdaniem Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego koncepcja budowania polityki europejskiej w oderwaniu od USA nie jest nowa we Francji. Jak ocenił, jest to polityka, która z polskiego punktu widzenia nie ma żadnego sensu.

Podkreślił, że prezydent Macron w chwili poważnych problemów wewnętrznych, chce poprawić własny wizerunek w oczach obywateli francuskich poprzez - w jego rozumieniu - osiągnięcie sukcesu na arenie międzynarodowej. "A ponieważ we Francji antyamerykanizm jest politycznie nośny, to prezydent odwołuje się do tego typu nastrojów" - dodał. W ocenie politologa, Francja chciałaby być trzecią siłą między USA a Chinami. "To jest tradycja przecież od czasów de Gaulle'a, wtedy Francja chciała być tą trzecią siłą między Stanami Zjednoczonymi i Sowietami" - zauważył.

Jak podkreśla Żurawski vel Grajewski, takie deklaracje paradoksalnie działają w interesie dobrych relacji z Waszyngtonem. "Oczywiście są też skutki negatywne, bo zależy nam na jedności NATO. I tu propozycja Macrona tę jedność osłabia. Z drugiej strony, Francja demonstrując swoją wolę zbliżenia z Chinami, głównym rywalem Stanów Zjednoczonych, i to jeszcze podkreślając, że czyni to rzekomo w imieniu Europy, zmniejsza prawdopodobieństwo zgody pozostałych państw Unii Europejskiej na promowaną przez Francję i Niemcy zasadę dedykowanej większości głosów w procesie decyzyjnym wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE. Przyjęcie takiej zasady byłoby dla nas śmiertelnie groźne, bo byłoby faktycznie oddaniem sterów polityki zagranicznej Unii w ręce Niemiec i Francji, których połączone głosy byłyby w stanie przegłosować wszystkich" - zaznaczył profesor.

Zdaniem politologa, w sytuacji takich deklaracji, jakie teraz złożył Macron i takiej polityki, jaką prowadzi, szanse na oddanie sterów UE Paryżowi i Berlinowi maleją, bo - jak podkreślił - państwa wschodniej flanki Unii uważają, że jakiekolwiek dystansowanie się od Stanów Zjednoczonych jest śmiertelnie groźne.

Jak mówił Żurawski vel Grajewski, Francja niewątpliwie straci w sensie bezpośrednich relacji ze Stanami Zjednoczonymi. "Natomiast sama nie jest zagrożona, przynajmniej nie w tym momencie. I nie tak, jak to zagrożenie odczuwają Polska, państwa bałtyckie, skandynawskie, czy Rumunia. Stwierdzenie dziś, że Rosja mogłaby dokonać inwazji na Francję jest zupełnie oderwane od rzeczywistości" - podkreślił.

Zaznaczył, że jedność Zachodu jest wartością bardzo wysoką i w tym kontekście Francuzi robią błąd.