Politolog: Marsz 4 czerwca będzie ważny

Większe szanse na rządzenie po jesiennych wyborach ma PiS, nie opozycja – powiedział "Rzeczpospolitej politolog prof. Antoni Dudek. Jego zdaniem duże znaczenie będzie miał 4 czerwca.

Dyskusja o 4 czerwca o tym, kto weźmie udział w marszu, a kto nie, szkodzi opozycji jako całości - stwierdził na łamach czwartkowej "RP" prof. Antoni Dudek. Jego zdaniem Tusk zrobił kolejny błąd, nie próbując tego uzgodnić najpierw zakulisowo i nie ogłaszając tego w prosty sposób.

"Czyli zapraszając na wspólną konferencję Czarzastego, Kosiniaka i Hołownię, i mówiąc: słuchajcie, idziemy odrębnie w wyborach, bo takie są wymogi naszych taktyk politycznych, ale będziemy chcieli stworzyć wspólny rząd i wszystkich, którzy będą ten wspólny rząd opozycji popierać, zapraszamy na wspólny marsz 4 czerwca, gdzie wszyscy wystąpimy" - tłumaczy politolog.

Podkreśla też, że ze zdecydowanej większości sondaży wynika, że różnica między obozem PiS i anty-PiS będzie bardzo niewielka i że Konfederacja będzie prawdopodobnie języczkiem u wagi. Jeżeli PiS zdecyduje się na koalicję z Konfederacją, to będzie zupełnie inny rodzaj władzy niż przez ostatnie osiem lat. "PiS z Konfederacją to nie będzie PiS z Gowinem i Ziobrą. To będzie coś znacznie bardziej burzliwego, niestabilnego, tym bardziej że będą nas czekały w przyszłym roku dwie kolejne kampanie" - dodaje Dudek.