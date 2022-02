Politolog: uznanie przez Rosję separatystów w Donbasie to ryzyko dla Łukaszenki

Rosja przyznaje, że nie uznaje wyników rozpadu ZSRR i zmiany granic z 1991 r., a dla Białorusi rosyjska "polityka bratniej integracji” może mieć niekorzystne efekty. W tym kontekście uznanie przez Moskwę separatystycznych "republik" w Donbasie to ryzyko dla Łukaszenki i Białorusi – pisze politolog Waler Karbalewicz na portalu Radia Swaboda.

"Łukaszenka rozumie, że znalazł się w bardzo ryzykownym położeniu. Trzeba będzie podjąć nieprzyjemną decyzję w sprawie uznania (separatystycznych, samozwańczych - PAP) DRL (Donieckiej Republiki Ludowej) i ŁRL (Ługańskiej Republiki Ludowej)" - pisze Karbalewicz.

Analizując wystąpienie rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, w którym ogłosił on uznanie przez Rosję "państwowości" separatystycznych tworów na terytorium Ukrainy, politolog podkreśla, że "Moskwa nie uznaje wyników rozpadu ZSRR i ogłasza swoje moralne, a także polityczne prawo do rewizji tego, co Putin nie raz nazywał +geopolityczną katastrofą+".

"Historyczny rewizjonizm Putina burzy architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego. (…) Dla krajów postsowieckich to nie jest po prostu koncepcja filozoficzna, ale realne zagrożenie" - wskazuje analityk.

Dotychczas - wyjaśnia - wszystkie działania w ramach eskalacji Moskwa tłumaczyła "agresywnymi działaniami, planami i zamiarami NATO, USA, UE".

"W ostatniej przemowie Putina te motywy także wybrzmiały, ale jakby +na peryferiach+. (…) Największą szkodę wyrządzili sowieccy przywódcy od Lenina do Gorbaczowa, którzy stworzyli republiki związkowe i tym samym podłożyli minę pod ZSRR, sprzyjali powstawaniu niezależnych państw na przestrzeni postsowieckiej" - analizuje Karbalewicz przekaz Putina.

"Putin ubolewa, że wiele historycznych rosyjskich ziem znalazło się na terytorium tych państw, i uważa to za wielką niesprawiedliwość. Prezydent Rosji uważa, że nadszedł czas, by ruskie ziemie wróciły do historycznej ojczyzny" - dodaje politolog.

Dla Białorusi to szczególnie ważne, tym bardziej, że - jak ocenia ekspert - "rosyjscy politycy uważają istnienie białoruskiej państwowości za jakieś nieporozumienie".

"I oto teraz cała polityka +bratniej integracji+ może dać nieoczekiwane efekty. Putin powie nagle: +skoro jesteśmy jednym narodem, to po co wam osobne państwo?+" - ostrzega Karbalewicz. Problem z ewentualnym uznaniem przez Łukaszenkę "niepodległości" separatystów w Donbasie, to nie tylko sprawa "negatywnej reakcji Ukrainy". Z czasem, jak ocenia politolog, pojawi się kwestia włączenia do Państwa Związkowego (Białorusi i Rosji) DRL i ŁRL, ale też innych nieuznawanych na arenie międzynarodowej parapaństw wspieranych przez Rosję - Abchazji, Osetii Południowej, Naddniestrza.

"Państwo Związkowe ze struktury, która dawała Białorusi Łukaszenki ekskluzywne możliwości otrzymywania rosyjskich subsydiów gospodarczych, przerodzi się w klub rosyjskich marionetek. Status Białorusi gwałtownie obniży się do poziomu tych niemal przez nikogo nieuznawanych, malutkich, parapaństwowych tworów" - obawia się ekspert.