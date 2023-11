Politycy KO i Lewicy domagają się od MSZ wyjaśnień ws. działań dotyczących ewakuacji polskich obywateli ze Strefy Gazy

Jesteśmy oburzeni postępowaniem MSZ i polskiej ambasady w Tel Awiwie dotyczącym ewakuacji Polek i Polaków ze Strefy Gazy; domagamy się od MSZ wyjaśnień i dowodów działań podjętych w tej kwestii - oświadczyli w opublikowanym w poniedziałek oświadczeniu parlamentarzyści KO i Lewicy.

Grupa posłów, europosłów i senatorów wyraziła oburzenie "postępowaniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Tel Awiwie dotyczącym ewakuacji Polek i Polaków ze Strefy Gazy".

"Aktualnie znajduje się tam 28 osób posiadających polskie obywatelstwo (przy czym większość to dzieci) oraz dwoje małżonków polskich obywateli. Ich rodziny informują, że od 7.10.2023 r. MSZ i Ambasada RP w Tel Awiwie nie podjęły adekwatnych działań zmierzających do pomocy naszym obywatelkom i obywatelom przebywającym w strefie konfliktu. Zabrakło monitoringu ich aktualnej lokalizacji, a także kontaktu z tymi osobami oraz z oczekującymi na informacje rodzinami" - czytamy w oświadczeniu.

Podkreślono w nim, że "Polki i Polacy nie zostali uwzględnieni na żadnej z czterech list cudzoziemców, którzy mieli być objęci trwającą od 1.11.2023 r. ewakuacją przez przejście graniczne w Rafah".

"Nie znajdujemy żadnego uzasadnienia dla pozostawienia obywatelek i obywateli naszego kraju bez pomocy. Domagamy się, by rodziny uwięzionych w Strefie Gazy dostały pełną informację na temat sytuacji swoich bliskich" - podkreślają parlamentarzyści.

"Według licznych wypowiedzi urzędników ONZ, żadne miejsce w Strefie Gazy nie jest bezpieczne. Tym bardziej oburzająca jest odpowiedź Ambasady w Tel Awiwie udzielona Rzecznikowi Praw Obywatelskich w dniu 31.10.2023 r., w której zapewniono, że +rodziny przebywają obecnie w stosunkowo bezpiecznej strefie przy przejściu granicznym z Egiptem+. W rzeczywistości tylko niektóre rodziny są w Rafah. Część Polek i Polaków przebywa na północy i nie ma ani jak, ani dokąd się stamtąd ewakuować" - podkreślono. Jak dodano, chociażby w obozie dla uchodźców Dżabalija, który był przez kilka dni celem masowych izraelskich nalotów, przebywa trójka polskich dzieci.

"Domagamy się od Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ambasady RP w Tel Awiwie wyjaśnień dotychczasowego postępowania i dowodów działań podjętych w tej kwestii. Żądamy również natychmiastowych i konkretnych kroków, które będą miały na celu zapewnienie bezpiecznej ewakuacji Polek i Polaków ze Strefy Gazy" - oświadczyli parlamentarzyści. Jak podkreślili, domagają się, by MSZ podjęło odpowiednie kroki w celu uzyskania wyjaśnień od władz Izraela o okolicznościach zbombardowania rodzinnego domu obywatela RP Waela Oukala i śmierci jego rodziny.

Autorzy oświadczenia zaprosili innych posłów i senatorów do złożenia podpisu pod oświadczeniem; ma ono zostać przesłane we wtorek do resortu dyplomacji. Pod oświadczeniem podpisali się już m.in. Magdalena Biejat, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Daria Gosek-Popiołek, Maciej Konieczny, Katarzyna Kotula, Janina Ochojska, Franciszek Sterczewski, Krzysztof Śmiszek i Adrian Zandberg.

W poniedziałek wiceszef MSZ Paweł Jabłoński przekazał w RMF FM, że do MSZ zostali w pilnym trybie zaproszeni ambasadorowie Izraela, Egiptu i Palestyny. "Będziemy naciskać na nich, aby ludność cywilna, przede wszystkim nasi obywatele, mogli bezpiecznie wydostać się ze Strefy Gazy" - podkreślił.

W niedzielę Jabłoński informował, że na ewakuację ze Strefy Gazy czeka 29 Polaków. We wpisie na platformie X (dawniej Twitter) zauważył, że na ewakuację wciąż czeka 5-6 tys. obywateli państw trzecich. Polacy - jak zaznaczył - są na listach ewakuacyjnych, a lista została przekazana stronie egipskiej i izraelskiej już na początku października.

Podał, że pierwsza rozmowa z ambasadorem Izraela w pilnym trybie odbyła się w tej sprawie w MSZ jeszcze w październiku, a do MSZ zapraszani byli również ambasadorowie m.in. Egiptu i Palestyny.

W informacji przekazanej PAP w sobotę MSZ zaznaczyło, że resort za pośrednictwem ambasady w Tel Awiwie od momentu wybuchu konfliktu "pozostaje w ścisłym i regularnym kontakcie oficjalnym i roboczym z izraelskimi władzami, dokładając wszelkich wysiłków, by umożliwić polskim obywatelom przebywającym w Strefie Gazy bezpieczną i szybką ewakuację". MSZ poinformowało, że apele o umożliwienie opuszczenia Strefy Gazy przez Polaków były ponawiane sześciokrotnie w formie not dyplomatycznych i codziennie w ramach kontaktów roboczych z przedstawicielami władz Izraela. Zapewniało, że MSZ i podległe mu placówki regularnie zabiegają o przyspieszenie tego procesu.

W nocy z niedzieli na poniedziałek na północy Strefy Gazy trwały intensywne ataki lotnicze i eksplozje. Dziennikarz BBC Rushdi Abualouf skomentował, że jego zdaniem była to największa fala bombardowań lotniczych od rozpoczęcia wojny w Strefie Gazy. Naloty koncentrowały się na północno-zachodnim terytorium Strefy, silnie ostrzeliwany był obóz uchodźców palestyńskich Al-Szati.

7 października Izrael został zaatakowany przez bojowników z terrorystycznej palestyńskiej organizacji Hamas. W reakcji izraelskie wojsko przeprowadziło działania odwetowe. W ramach operacji NEON polskie wojsko ewakuowało z Izraela ponad 1,5 tys. obywateli Polski i osób z innych krajów.