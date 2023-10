Politycy KO: Jesteśmy przekonani, że ostateczne wyniki będą lepsze

Jesteśmy przekonani, że ostateczne wyniki wyborów będą jeszcze lepsze, a wygrana opozycji jeszcze większa; ale nie wiemy, co będzie i nie będziemy teraz obsadzać stanowisk i „dzielić skóry na niedźwiedziu” - mówili politycy KO po ogłoszeniu wyniku wyborów.

W niedzielnych wyborach PiS według danych sondażowych uzyskało 36,8 proc.; KO - 31,6 proc.; Trzecia Droga - 13 proc., Lewica - 8,6 proc.; Konfederacja - 6,2 proc. Wszystkie te komitety uzyskały mandaty poselskie - wynika z sondażu Ipsos.

Według sondażu pod progiem wyborczym znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy, którzy otrzymali 2,4 proc. głosów.

Również Barbara Nowacka była ostrożna w wypowiedziach na temat przyszłego rządu. Pytana, czy będzie wicepremierem, odparła, że nie będzie "dzielić skóry na niedźwiedziu".

- Jestem przekonany, że te wyniki będą jeszcze lepsze i wygrana opozycji będzie jeszcze większa, ale najważniejsze jest, że odchodzi ta zła władza. Dzisiaj zatrzymaliśmy polexit i to jest najbardziej istotny komunikat dla Polski i dla Europy. Dzisiaj demokratyczna opozycja zatrzymała wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej - powiedział dziennikarzom w trakcie wieczoru wyborczego Koalicji Obywatelskiej szef klubu KO Borys Buska. Pytany, jak będzie wyglądał nowy rząd, Budka zaznaczył, że politycy nie będą mówić o tym poprzez media.

Nie wiemy, co będzie, nie będziemy teraz obsadzać stanowisk

- Nie wiemy, co będzie, nie będziemy teraz obsadzać stanowisk. Teraz liczymy głosy, dziękujemy ludziom, zdejmujemy banery i odbudowujemy Polskę. Jest wiele rzeczy do zrobienia, a na stanowiska przyjdzie czas - podkreśliła.

Również lider Agrounii Michał Kołodziejczak nie krył zadowolenia z wyniku KO.

- Jest bardzo dobry. Cieszmy się dzisiaj tym wynikiem. Cieszmy się tym, co udało nam się zrobić i czekajmy na to, by po podliczeniu wszystkich głosów, ten wynik był jeszcze lepszy - mówił dziennikarzom Kołodziejczak.

Dodał, że opozycja powinna już przygotowywać się do tego, co będzie w najbliższych dniach. - Aby obóz demokratycznych partii, które pokazały, że razem mogą stanowić dużą siłę szykowały się do tworzenia nowego rządu - powiedział. Zaznaczył jednak, że oczywiste, trzeba poczekać na oficjalne wyniki wyborów.

Nie chciał przyznać, jaką funkcję widziałby dla siebie w rządzie i zapewnił, że Agrounii uda się porozumieć z PSL-em. - Jeżeli postawimy sobie wspólny cel, to żadne personalne "niuanse" nie będą dla nas problemem - zapewnił.

Kampania była trudna i nierówna, ale jednocześnie wspaniała

Szefowa sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej Wioletta Paprocka-Ślusarska przyznała w rozmowie z PAP, że kampania była trudna i nierówna, ale jednocześnie wspaniała.

- Z milionami serc, z wspaniałą trasą ze wspaniałymi politykami. Z miłością, dobrem i nadzieją. I taki będzie ten rząd - powiedziała PAP. - Czuję sukces. Opozycja zwyciężyła i to jest najważniejsze. Myślę, że opozycja w żadnym zakresie nie zawiedzie Polaków - dodała.

Podczas wieczoru wyborczego była obecna b. prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, która powiedziała PAP, że jest zadowolona z wyniku, ponieważ uważa, że ta kampania nie była rzetelna. - Wynik jest świetny i opozycji uda się stworzyć rząd. Jestem przekonana, że się dogadają i nie będą walczyć o stanowiska tylko o służbę Polsce - podkreśliła.