Politycy KO złożyli wieńce przed Grobem Nieznanego Żołnierza i pomnikiem Piłsudskiego

Politycy Koalicji Obywatelskiej złożyli w piątek 11 listopada wieńce pod Grobem Nieznanego Żołnierza oraz pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. "W sąsiednim kraju trwa wojna, to nam pokazuje, jaką wagę ma niepodległość" - powiedział wiceszef PO Tomasz Siemoniak.

"To jest bardzo ważne święto, które powinno nam przypomnieć, z jakim trudem i z jakim wysiłkiem nasi pradziadkowie odzyskali niepodległość. Do tego była potrzebna współpraca, było potrzebne myślenie o przyszłości i było potrzebne zasypywanie podziałów i sporów. A także myślenia o tym, co Polaków łączy, a nie dzieli" - powiedziała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

"Mam nadzieję, że będziemy mówić w tak radosnym dniu co nas łączy, a nie o tym co nasz dzieli, że nie będziemy wykluczali dużej grupy naszego społeczeństwa. Ten dzień ma łączyć a nie dzielić" - dodała.

"W 2022 roku obchody Święta Niepodległości mają szczególny kontekst. W sąsiednim kraju trwa wojna, to nam pokazuje, jaką wagę ma niepodległość. To że niepodległość nie jest dane raz na zawsze, trzeba o nią walczyć i nad nią pracować, szukając wspólnoty i tego co łączy. To jest cud, że Polska W 1918 roku odzyskała niepodległość. Głównym naszym zadaniem jest to, żeby nigdy z tej mapy świata nie zniknęła" - mówił wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak.