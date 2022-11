Politycy Koalicji Polskiej-PSL podpisali Deklarację Krakowską

Zakończenie wojny ideologicznej, jednoznaczne potwierdzenie woli dalszego członkostwa w Unii Europejskiej, przywrócenie na stanowiska publiczne osób skrzywdzonych ze względów politycznych – to niektóre punkty Deklaracji Krakowskiej, którą podpisali 11 listopada politycy Koalicji Polskiej-PSL.

Politycy KP-PSL, w tym prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podpisali dokument w piątek, w 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, na Rynku Głównym w Krakowie. Autorem tekstu Deklaracji Krakowskiej jest senator Kazimierz Ujazdowski. Politycy złożyli też kwiaty przy tablicy upamiętniającej insurekcję kościuszkowską.

"To jest nasza deklaracja ideowa, patriotyczna. Polityka historyczna to jest nasza tożsamość i tradycja, której jesteśmy strażnikami" - powiedział na briefingu prasowym Kosiniak-Kamysz.

Jak dodał, 11 Listopada jest dniem, który łączy. Zadeklarował, że KP-PSL, kiedy zdobędzie władzę, zrobi wszystko, by w tym dniu nie było podziałów, aby obchody były wspólne. Kosiniak-Kamysz podkreślał znaczenie osoby Tadeusza Kościuszki w drodze do niepodległości Polski. "Bez niego nie byłoby roku 1918" - powiedział prezes PSL.

Hasłem Deklaracji Krakowskiej jest "Rzeczpospolita - bezpieczny dom dla wszystkich obywateli". Podkreślono w niej, że "niepodległe państwo jest dobrem wspólnym wszystkich jego obywateli, powstało jako efekt wysiłków wielu nurtów politycznych i grup społecznych". "Elementarna jedność wspólnoty obywatelskiej jest warunkiem rozwoju państwa jako dobrze zarządzanego i bezpiecznego domu obejmującego wszystkich mieszkańców" - czytamy.

Jak zaznaczono, "patriotyzm i troska o dobro obywateli zobowiązują do odrzucenia partyjniactwa, ograniczenia skali konfliktu pomiędzy różnymi grupami społecznymi oraz wspólnego działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa państwa i jego potencjału". Prawda ta - czytamy - jest szczególnie aktualna "w obliczu agresywnego imperializmu Rosji i bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej".

Politycy Koalicji Polskiej wezwali wszystkie siły polityczne do wspólnego zobowiązania obejmującego 10 punktów Deklaracji Krakowskiej.

Punkty deklaracji to: "zakończenie wojny ideologicznej niszczącej podstawy wspólnoty obywatelskiej"; "uznanie kultur za podstawę jakości społeczeństw"; "przywrócenie respektu dla wszystkich władz konstytucyjnych, w tym parlamentu i niezależnego sądownictwa"; "okazywanie szacunku wszystkim grupom społecznym i zaprzestanie praktyk ich dyskryminujących".

Inne punkty to: "potwierdzenie ciągłości wydatków w zakresie strategicznych inwestycji militarnych i energetycznych"; "przyjęcie mechanizmu stałej konsultacji najważniejszych spraw państwowych z udziałem wszystkich sił reprezentowanych w Sejmie i Senacie"; "powrót do partnerskiej współpracy władz państwowych z samorządowymi"; "jednoznaczne potwierdzenie woli dalszego członkostwa w UE jako zasadniczej przestrzeni realizowania polskich interesów"; "niewprowadzanie sporów ideologicznych i politycznych do szkół"; "przywrócenie na stanowiska publiczne najbardziej wartościowych osób skrzywdzonych ze względów politycznych i partyjnych".